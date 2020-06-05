Развивать нацпарки необходимо без нагрузки на природу - Минэкологии

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев высказался об Иле-Алатауском национальном парке, передает Kazakhstan Today.

Представители общественности выражают обеспокоенность по вопросу обустройства Иле-Алатауского нацпарка. Позиция министерства по этому вопросу такова: развивать нацпарки необходимо, без нагрузки на природу", - сообщил Мирзагалиев в Twitter .

По его мнению, нужно сместить нынешний акцент в их развитии: прекратить строить громоздкие здания (рестораны, отели), а сделать упор на развитие экотуризма, обустраивать тропы, возводить только легкие конструкции, чтобы вмешательство в окружающую среду было минимальным.

Вместе с тем, чтобы снять все имеющиеся вопросы, наше ведомство инициирует создание общественного совета по развитию нацпарков, куда войдут эксперты в области, представители министерства, общественности, экоактивисты", - сообщил министр.

Совет сможет осуществлять контроль за выполнением обязательств со стороны инвестора, участвовать в обсуждении плана развития нацпарка и, в случае необходимости, влиять на реализацию его аспектов.

Призываю всех заинтересованных присоединиться к совету. Только вместе мы сможем достичь цели, к которой стремимся - сохранить наше природное богатство", - заключил глава Минэкологии.





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