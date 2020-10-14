Самрук-Энерго переведет на газ все свои ТЭЦ в Алматы

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - Крупнейший электроэнергетический холдинг республики АО "Самрук-Энерго" начал необходимые корпоративные процедуры, связанные с разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, передает Kazakhstan Today.

Предварительные расчеты и анализ возможности перевода с угля на газ ТЭЦ-3 компания завершила в 2019 году. Эти работы включали также и рассмотрение технических условий на подключение станции к газовой сети Алматы. В настоящее время материалы предварительных исследований направлены в Инвестиционно-инновационный совет и правление компании. При этом вопросы по определению источников финансирования, в том числе, за счет бюджетных средств и/или средств фонда находится на стадии обсуждения", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, с 2017 года полностью на газовое топливо переведена Алматинская ТЭЦ-1. В 2020 году в рамках проекта минимизации воздействия на окружающую среду принято решение о модернизации и переводе на газ Алматинской ТЭЦ-2. Все эти масштабные мероприятия соответствуют основным стратегическим целям компании: обеспечение потребителей надежным снабжением тепловой и электрической энергией; снижение экологического воздействия на окружающую среду за счет внедрения более эффективных технологий.

ТЭЦ-3 является одной из трех теплоцентралей в городе, входящих в структуру АО "АлЭС" - одной из компаний Алматинского энергокомплекса АО "Самрук-Энерго". Алматинцам известная как ГРЭС, эта станция входит в число основных производителей базовой мощности в городе при ее дефиците. ТЭЦ-3, была введена в эксплуатацию в 1962 году. Она расположена в промышленной зоне поселка Отеген-батыр и обеспечивает электро- и теплоснабжение поселка и ряда близ расположенных промышленных предприятий. В настоящее время оборудование ТЭЦ-3 отрабатывает ресурс, имеет недостаточную эффективность.

Ожидается, что после завершения строительства, помимо экологической составляющей, будет значительно увеличен парковый ресурс станции и возрастут ее маневренные возможности.

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.

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