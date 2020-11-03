Биошлам попал в очищенные стоки из-за сбоя в работе биоочистных сооружений на Атырауском НПЗ

Атырау. 2 ноября. Kazakhstan Today - Биошлам попал в очищенные стоки из-за сбоя в работе биологических очистных сооружений на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), передает Kazakhstan Today.

1 ноября произошёл сбой в режиме работы биологических очистных сооружений, что стало причиной кратковременного проскока биологического шлама в канал нормативно-очищенных стоков. В настоящее время проводится наладка технологического режима, создана специальная комиссия по расследованию данной ситуации", - сообщили в пресс-службе НПЗ.

Отмечается, что для улучшения качества очистки сточных вод завод в 2019 году начал проектные работы по реконструкции очистных сооружений. В настоящее время ведётся подготовка площадей и закуп оборудования. Завершение проекта планируется в 2022 году.









Информацию также прокомментировали в департаменте экологии по Атырауской области.





В ходе мониторинга установлено, что на сбросной точке сточных вод ТОО «АНПЗ» осуществлялся сброс сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов. В целях незамедлительного реагирования был организован отбор проб сбрасываемых сточных вод с привлечением отдела лабораторного–аналитического контроля департамента экологии по области. Отобранные пробы доставлены для проведения дальнейших анализов. В настоящее время проводятся мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «АНПЗ», - говорится в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства