В Алматы разработана онлайн-карта мониторинга состояния экологии

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Онлайн-карта мониторинга экологических показателей предоставит жителям мегаполиса расширенный доступ к данным о состоянии окружающей среды, в том числе качестве атмосферного воздуха, передает Kazakhstan Today.

Проект является динамической платформой, объединяющей все доступные данные о состоянии экологии Алматы. Каждые 20 минут в режиме онлайн мониторинговые станции передают в систему информацию о состоянии воздуха. Показания выводятся в виде графиков и числительных данных. Отображается динамика показателей ПДК", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

В ведомстве объяснили, что станции измеряют объем загрязняющих веществ в атмосфере, а также параметры влажности, температуру, давление, направление и скорость ветра. Отображаются средние значения за период и среднесуточный ПДК.

Целью данного проекта предоставление рядовым горожанам, экспертам и специалистам данных в формате онлайн.

Кроме того, благодаря накоплению показателей, будет сформирована база данных, что позволит на основе их анализа прогнозировать изменение качества воздуха и другие параметры", - рассказали в акимате.

В ведомстве напомнили, что в городе установлено 10 станций по мониторингу качества воздуха. Будет установлено еще 10 датчиков с выводом информации на LED-экраны и передачей показателей в базу данных портала онлайн-мониторинга.





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