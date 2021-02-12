Экоактивист заявил об ошибках в расчете вредных выбросов в Алматы

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Алматинский экоактивист Павел Александров заявил, что в южной столице на протяжении нескольких лет происходит настоящая экологическая катастрофа, передает Kazakhstan Today.

Без преувеличений, это слово подходит очень хорошо к ситуации, которая наблюдается с качеством воздуха в Алматы. Конечно, мы много говорим о проблемах воздуха и смога, но, если выйдем на улицу и начнем спрашивать людей, 9 из 10 человек не будут понимать всей полноты и остроты проблемы", - цитирует Sputnik Казахстан Александрова.

Он отметил, что экологическая катастрофа происходит ежегодно на протяжении шести месяцев, а именно - в период с октября по апрель (отопительный период. - Прим. редакции). Мужчина провел мониторинг, который показал, что в январе 2021 года не было ни одного дня, когда горожане могли бы дышать чистым воздухом.

Я считаю, что это вопиющий факт, потому что в течение всего отопительного сезона нормы выбросов в атмосферу превышаются от 8 до 10 раз. Это в среднем. Бывает, что нормы превышены и в 15, и в 20 раз. Мы вынуждены этим дышать, не можем никуда деться. Это было в ноябре, декабре, январе, будет в феврале. Это повторяется из года в год и будет продолжаться дальше", - негодует Александров.

Источниками вредных выбросов в атмосферу являются три крупные группы: частные домовладения, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, автомобили. Об этом также заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на встрече с общественниками на территории ТЭЦ-2.

Министр сказал совершенно верно. Но есть еще одна проблема: методика расчета вредных выбросов. Проблема начинается на этапе анализа - эти выбросы рассчитываются, исходя из устаревших методик. Никто не делает настоящих исследований. Чиновники используют общие показатели выбросов в своих материалах. То есть суммируются абсолютно все продукты сгорания без учета их вредности для организма, то есть токсичности. Это очень сильно искажает проблему и затрудняет ее понимание. В эти выбросы включается сравнительно безвредный углекислый газ. Что автоматически увеличивает долю автомобилей в этом "пироге" выбросов. Углекислый газ является естественным продуктом любого горения. Но он не является опасным для здоровья людей. В Алматы никогда не было превышения концентраций углекислого газа. Для принятия решений по смогу его нужно исключить из расчетов. Тогда картина сильно изменится", - отметил Александров.

Активист рассказал, что в лучшем случае необходимо произвести декомпозицию и проанализировать выбросы каждого источника отдельно, то есть отдельно подсчитать диоксиды азота, серы, частиц РМ2.5 и органических соединений.

Также отдельно считать угарный и углекислый газы. Тогда будет понятно, какой из источников вносит самый большой вклад по действительно опасным веществам", - считает Александров.

Он добавил, что при использовании неправильных цифр в начале анализа выбросов вредных веществ сложно ждать, что стратегия борьбы со смогом будет правильной.

Потому что неправильные предпосылки ведут к неправильным расчетам, выводам и действиям. На выходе получим, что достигнут не тот результат, которого все ждут", - сказал Александров.

Чтобы снизить количество смога в городе, необходимо полностью отказаться от сжигания твердого топлива в Алматы.

Перейти на газ. Всем, включая частные дома, бани, различные шашлычные, кафе и тому подобное. Нужно утроить количество автобусов и троллейбусов, чтобы у людей была возможность отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Должен, наконец, появиться нормальный пригородный транспорт, чтобы люди из области не приезжали на автомобилях, а использовали автобусы. Нужен настоящий техосмотр автомобилей и запрет на передвижение для тех, кто превышает нормы выбросов. Нужен контроль за качеством топлива", - отметил Александров.

По его словам, переход на газ, несомненно, снизит загрязнение воздуха в мегаполисе. Однако это лишь одна из многих мер, которые следует принять как властям Алматы, так и рядовым горожанам.

Загрязнение воздуха в Алматы - это комплексная проблема. Решать ее нужно также системно и комплексно. К сожалению, мы не можем выбирать, каким воздухом дышать. Хорошо, что мы носим маски, потому что они хоть как-то нас спасают, но плохо, что этот фактор мы не можем исключить. Мы можем выбрать еду, воду, но не можем выбрать воздух", - отметил Александров.

Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев ранее побывал на территории теплоэлектростанции №2, где рассказал общественникам и журналистам о преимущества перевода ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. По его словам, на воздух в мегаполисе, помимо объектов теплоэнергетики, влияет частный сектор и загруженные транспортом автодороги.

Иную точку зрения высказал экологический эксперт из Алматы Ахан Омирбек. Он заявил, что перевод станции на газ - совсем не то, что нужно городу. По его словам, основная проблема заключается в газовых котлах, которые могут быть небезопасны при низких температурах.

Разработчики технико-экономического обоснования модернизации ТЭЦ сообщили, что по плану строительные работы стартуют в 2022 и завершатся ориентировочно в 2025 году.

В правительстве сообщили, что проект перевода ТЭЦ-2 на газ одобрен. Учитывая общественное мнение, правительство одобрило перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов.

Этот вариант позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду - отсутствуют выбросы оксидов серы, золы, уровень выбросов оксидов азота и углекислого газа снижается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства