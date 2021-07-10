Мы прошли свою климатическую точку невозврата - Сатпаев

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АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Политолог Досым Сатпаев на своей странице в Facebook поделился мнением об экологических рисках Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы, судя по всему, прошли свою климатическую точку невозврата. Дальше может быть только хуже. В Казахстане на западе страны из-за засухи гибнет скот. Прогнозируют в июле экстремальную засуху еще в нескольких регионах. В этом время также звучат тревожные заявления о том, что поступаемой из Урала воды будет скоро недостаточно для полноценного водоснабжения Западного Казахстана. В научном журнале "Communications Earth & Environment" появились прогнозы ученых о том, что до конца XXI века уровень Каспийского моря может уменьшиться на 9-18 метров из-за снижения количества воды в реках, впадающих в него. Озеру Балхаш также может грозить обмеление в связи с увлечением водозабора из трансграничных рек со стороны Китая в СУАР", - пишет Сатпаев.

Он также рассказал о ситуации, сложившейся в других странах Центральной Азии.

В связи с низкими показателями накопленной воды в Токтогульском водохранилище в Кыргызстане, маловодье наблюдается и в Кызылординской области. В это время в самом Кыргызстане фермеры митингуют из-за засухи, в том числе по причине спуска воды из Токтогульского водохранилища в Казахстан и Узбекистан в обмен на электричество. В Узбекистане жители Самаркандской и Навоийской областей столкнулись с дефицитом воды из-за снижения уровня грунтовых вод. В Таджикистане из-за засухи идет активное опустынивание пастбищ и других сельхозземель. В Туркменистане в третьей декаде мая 2021 года уровень воды в Амударье оказался на 24,5% ниже, чем в аналогичный период 2019 года, и на 16,4% ниже, чем в маловодном 2020 году. Но настоящая катастрофа начнется, когда таяние ледников приведет к еще большему сокращению водных ресурсов Центральной Азии. И, как ни печально, но призыв "Сэкономь воду для своих детей!", введение водосберегающих технологий (как это давно сделали некоторые страны) уже вряд ли поможет. Это может лишь оттянуть, но вряд ли остановить уже запущенный эффект домино, который будет влиять на рост бедности, продовольственную безопасность, здравоохранение и появление новых заболеваний, на миграционные потоки и ужесточение конкуренции за водные ресурсы в регионе. А все вместе на политическую и экономическую стабильность в Казахстане. Если использовать определение известного специалиста по коммуникациям Сэма Блэка, то речь идет о проблемах из категории: "Известное - неизвестное", когда известно, что тот или иной кризис, в принципе, возможен, но пока неизвестно, когда именно он произойдет", - пишет политолог.

Он напомнил, что в августе 2020 года, когда проводился экспертный опрос по антикризисному менеджменту, один из вопросов, касался возможных кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в Казахстане в будущем и которые окажут серьезный негативный эффект на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.

И в глаза бросилось то, что из семи выделенных рисков, несколько из них имели прямое отношение к экологическим рискам. Например, на втором месте оказался дефицит воды, который может привести к военным конфликтам с соседними странами. Недавний пограничный вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, в том числе был связан с доступом к источникам воды. На пятом месте стояло глобальное потепление и климатические изменения. А на седьмом месте оказалась угроза появления экологических беженцев. Все это указывает на то, что на государственном уровне давно уже пора менять весь механизм разработки стратегических программ развития страны с акцентом на возможные экологические риски и угрозы. Насколько известно, в наше национальное законодательство уже включены нормы по адаптации к изменению климата, чтобы учитывать климатические риски. Но сделали это слишком поздно. Тем более неизвестно, как на практике будут бороться с минимизаций этих самых рисков, так как у нас бумажный вариант "светлого" настоящего и будущего, часто не совпадет с реальной жизнью. И в случае с Казахстаном давно надо ввести новый вид кризиса, когда даже если известно, какие будущие кризисы нас ждут, но неизвестно, как успешно будет к ним готовиться власть и как эффективно она станет нейтрализовать все негативные последствия в случае их возникновения в стране", - пишет Сатпаев.

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