Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - Путин

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан начали работу над новым Водным кодексом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нами будет разработан 3-летний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения. Существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работу над новым Водным кодексом мы начали", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства.

Также в целях комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах, будет проведена трансформация Казахского научного исследовательского института водного хозяйства с открытием при нем отраслевого аналитического центра водной отрасли.

Для подготовки квалифицированных кадров прорабатывается вопрос определения базового профильного вуза с выделением грантов. Предположительно, на базе Таразского регионального университета имени Дулати", - сообщил министр.

Кроме того, для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов предлагается реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство 8 новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных ГТС, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды.

Также для экономии воды акцент будет сделан на применении водосберегающих технологий и необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен сигнализировать водопотребителю, что вода имеет экономическую ценность и она должна использоваться рационально", - проинформировал Сериккали Брекешев.

По его словам, ожидается, что к 2025 году реализация данных мероприятий позволит обеспечить дополнительные 7 кубических километров воды.

Касательно завершения создания национального банка данных минеральных ресурсов ведем совместную работу с Министерством цифровизации в рамках создания единой платформы недропользования Kaznedra. Платформа позволит облегчить и ускорить бизнес-процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ. В данном проекте используются современные ГИС-технологии, которые позволят потенциальным недропользователям (инвесторам) получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры и заканчивая геологическими, геофизическими отчетами", - заявил министр.

Он отметил, что до конца этого года планируется проведение пилотного проекта по внедрению платформы. В тестовом режиме будут функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс по получению лицензии на разведку ТПИ и другие.

От также сообщил, что по вопросам утилизации автомашин, нелегально ввезенных до 1 сентября текущего года, Минэкологии начали соответствующую работу совместно с Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития.

На сегодня нам необходимо четкое понимание со стороны МВД по перечню автомобилей и их количеству. Также, учитывая обязательства оператора РОП по утилизации автомобилей, выдаче сертификатов на сданные старые автомобили, необходимо справедливое соотношение сбора за утилизацию и сбора за первичную регистрацию (в едином платеже). Соответствующий проект постановления разработан", - заявил министр.

Предполагаемые риски на данном этапе:

- социальное напряжение и давление на правительство с целью приравнивания всех ставок утилизационного платежа к максимальному значению на уровне ниже 250 тысяч тенге с учетом регистрационного сбора;

- социальное напряжение и давление на правительство с целью возврата по ранее ввезенным ТС оплаченных сборов и платежей в большем размере;

- у оператора РОП возникают обязательства по утилизации авто, выплатам, сертификатам и другим, при этом поступлений будет значительно меньше, что приведет к кассовому разрыву.

По его словам, необходимо:

1. Четкое определение критериев ТС ("нелегальные", "подлежащих легализации", список стран) и их количество.

2. Определить с какого периода ввезенные авто будут подлежать легализации.

3. Определение четкой процедуры градации сумм, подлежащих уплате в бюджет в виде сбора за первичную регистрацию и в счет оператора РОП в виде утилизационного сбора. Также определить, кто будет заниматься администрированием денежных потоков.

4. Процедура проверки авто, не находящихся в розыске, до уплаты утильплатежа; доступ у оператора РОП к базе данных "РОЗЫСК", порядок отмены примененной ранее нормы, если в последующем выяснилось, что ТС находится в розыске.