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Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - Путин

05.09.2022, 12:14 5006
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на Международном форуме по сохранению тигра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году", - сказал Путин.

 
Он назвал эту инициативу крайне важной, отметив, что тигру для жизни нужны значительные территории.
 

По мнению экспертов, защита и расширение мест его обитания - одна из главных задач, и она выходит далеко за рамки заботы о тигре. Речь идет о целых экосистемах, которые являются домом и для животных, и для человека", - отметил президент России.

 
Как сообщает ТАСС, II Международный форум по сохранению тигра проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперты и чиновники обсудят итоги реализации предыдущей 12-летней программы сохранения полосатого хищника и наметят новые задачи. Также планируется закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, наметить новые ориентиры и положить начало новым мероприятиям по сотрудничеству.

Напомним, привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует Всемирный фонд дикой природы. Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением.

 

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В Алматинской области стихийная свалка частично перекрыла русло реки

03.09.2022, 13:55 11216
В Алматинской области стихийная свалка частично перекрыла русло реки
Фото: АлматыTV
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Незаконный мусорный полигон частично перекрыл русло реки в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители потребительского кооператива "Дружба" всерьез обеспокоены вопросом экологии. По их словам, отходы на эту свалку собирают со всей округи и даже близлежащих регионов. С просьбой спасти реку от гор мусора жители обратились к местным властям, сообщает Almaty.tv.
 
Раньше на этом месте дети играли в футбол. А теперь возвышается мусорная гора, высотой больше десяти метров. Сюда сбрасывают как строительные, так и твердо-бытовые отходы, которые разлагаются десятилетиями. Тем временем в местной администрации даже не знают, когда они смогут закрыть этот полигон. Впрочем, ущерб экологии - лишь часть проблемы. По словам жителей, неустанно курсирующие грузовики, привозящие сюда мусор, поднимают столько пыли, что она буквально накрывает их дома.
 

Случился пожар, неделю дым здесь стоял. Гарь. Вонь на весь район. Это сейчас еще тихо, как говорится, штиль, ветра нету. А когда мусор завозят, такая пыль стоит, накрывает весь жилой массив", - рассказал житель Казциковского сельского округа Александр Гонбин.

 
На вопрос, почему в этих краях организовали незаконную свалку, в сельской администрации ответить не смогли.
 

Документы полностью проверим все. Мы вызовем хозяев. Они уже получили предупреждение. Дальше последует штраф. Ну, в целом обещаем прекратить это", - пообещала заместитель акима Казциковского сельского округа Айсулу Италмасова.

 
Остался без ответа и вопрос, кто владелец этого полигона. Из-за чего жители всерьез задумываются взять ситуацию в свои руки и окружить незаконную свалку высоким забором.

 
Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок.
 

В Минэкологии РК начали работу над новым Водным кодексом

03.09.2022, 11:36 12371
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан начали работу над новым Водным кодексом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нами будет разработан 3-летний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения. Существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работу над новым Водным кодексом мы начали", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства. 

 
Также в целях комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах, будет проведена трансформация Казахского научного исследовательского института водного хозяйства с открытием при нем отраслевого аналитического центра водной отрасли. 
 

Для подготовки квалифицированных кадров прорабатывается вопрос определения базового профильного вуза с выделением грантов. Предположительно, на базе Таразского регионального университета имени Дулати", - сообщил министр. 

 
Кроме того, для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов предлагается реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство 8 новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных ГТС, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды. 
 

Также для экономии воды акцент будет сделан на применении водосберегающих технологий и необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен сигнализировать водопотребителю, что вода имеет экономическую ценность и она должна использоваться рационально", - проинформировал Сериккали Брекешев. 

 
По его словам, ожидается, что к 2025 году реализация данных мероприятий позволит обеспечить дополнительные 7 кубических километров воды. 
 

Касательно завершения создания национального банка данных минеральных ресурсов ведем совместную работу с Министерством цифровизации в рамках создания единой платформы недропользования Kaznedra. Платформа позволит облегчить и ускорить бизнес-процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ. В данном проекте используются современные ГИС-технологии, которые позволят потенциальным недропользователям (инвесторам) получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры и заканчивая геологическими, геофизическими отчетами", - заявил министр. 

 
Он отметил, что до конца этого года планируется проведение пилотного проекта по внедрению платформы. В тестовом режиме будут функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс по получению лицензии на разведку ТПИ и другие. 
 
От также сообщил, что по вопросам утилизации автомашин, нелегально ввезенных до 1 сентября текущего года, Минэкологии начали соответствующую работу совместно с Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития. 
 

На сегодня нам необходимо четкое понимание со стороны МВД по перечню автомобилей и их количеству. Также, учитывая обязательства оператора РОП по утилизации автомобилей, выдаче сертификатов на сданные старые автомобили, необходимо справедливое соотношение сбора за утилизацию и сбора за первичную регистрацию (в едином платеже). Соответствующий проект постановления разработан", - заявил министр. 

 
Предполагаемые риски на данном этапе: 
 
- социальное напряжение и давление на правительство с целью приравнивания всех ставок утилизационного платежа к максимальному значению на уровне ниже 250 тысяч тенге с учетом регистрационного сбора; 
 
- социальное напряжение и давление на правительство с целью возврата по ранее ввезенным ТС оплаченных сборов и платежей в большем размере; 
 
- у оператора РОП возникают обязательства по утилизации авто, выплатам, сертификатам и другим, при этом поступлений будет значительно меньше, что приведет к кассовому разрыву.
 
По его словам, необходимо: 
 
1. Четкое определение критериев ТС ("нелегальные", "подлежащих легализации", список стран) и их количество. 
 
2. Определить с какого периода ввезенные авто будут подлежать легализации. 
 
3. Определение четкой процедуры градации сумм, подлежащих уплате в бюджет в виде сбора за первичную регистрацию и в счет оператора РОП в виде утилизационного сбора. Также определить, кто будет заниматься администрированием денежных потоков. 
 
4. Процедура проверки авто, не находящихся в розыске, до уплаты утильплатежа; доступ у оператора РОП к базе данных "РОЗЫСК", порядок отмены примененной ранее нормы, если в последующем выяснилось, что ТС находится в розыске. 
 

Неприятный запах в Атырау: виновником загрязнения воздуха признан Атырауский НПЗ

02.09.2022, 14:31 16391
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Департамент экологии Атырауской области в ходе проверки качества воздуха обнаружил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Виновником загрязнения стал Атырауский нефтеперерабатывающий завод, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось, что экологи начали проверку из-за жалоб населения на неприятный запах, который появился в ночь с 31 августа на 1 сентября 2022 года. 

В вышеуказанное время в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода в несколько раз. На станции № 109 "Восток" произошло превышение в 5,3 раза, на станции № 103 "Шагала" - в 5 раз, на станции № 112 "Акимат" - в 3,2 раза, на станции № 114 "Загородная" - в 3,9 раза и на станции № 108 "ТКА" - в 9,23 раза", - сообщает Минэкологии. 

 
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры по выявленным экологическим нарушениям.
 

Кроме того, по факту нарушения вышеуказанных гигиенических нормативов направлены документы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для привлечения ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" к административной ответственности", - сообщили в министерстве.

 

На АНПЗ идет проверка после жалоб горожан на неприятный запах

02.09.2022, 10:26 17451
На АНПЗ идет проверка после жалоб горожан на неприятный запах
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Несколько ночей подряд жители Атырау ощущают неприятный запах, департамент экологии начал проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько ночей подряд Атырау накрывает неприятным запахом, многие горожане жалуются на головные боли, слабость, тошноту. В связи с этим областной департамент экологии начал внеплановую проверку АНПЗ, сообщает "АкЖайык".
 

Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода", - объяснил выбор объекта проверки руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

 
По данным издания, месяц назад департамент провел на АНПЗ профилактический контроль и наложил штрафов за нарушения на общую сумму более 5 млн тенге. В частности, было установлено, что на территории механических очистных установок имеются резервуары и пруды с илом открытого типа, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города; что ТОО "АНПЗ" не выполнило один из пунктов плана мероприятий по охране окружающей среды на 2021-2023 годы, касающийся эмиссии в окружающую среду, и др. 

В Атырауской области нефтяным компаниям поручили сократить источники выбросов.
 

Эксперты управления рыбного хозяйства Мангистау не обнаружили следов массовой гибели кефали в Каспии

01.09.2022, 20:53 19121
АКТАУ. 1 СЕНТЯБРЯ - Сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация, где сообщалось, что побережье Каспия усыпано мертвой рыбой, была распространена в социальных сетях 29 августа. В тот же день все группы экспертов, состоящих из сотрудников управления рыбной инспекции, природоохранной прокуратуры, местной полиции, экологов, акимата и других ведомств, для выяснения обстоятельств выехали на место, сообщает "Лада".
 

Место, где якобы обнаружена мертвая рыба, объездили на автомобилях, исследовав побережье Каспийского моря. Поскольку были зоны, недоступные для автотранспорта, было принято решение совершить вертолетный облет 31 августа. Так, рабочая группа на вертолете МИ-8 в течение нескольких часов исследовала территорию между нефтяными месторождениями Каражанбас и Комсомольское. Мертвая рыба обнаружена не была", - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев.

 
Мониторинг пляжей Каспийского моря продолжается.
 
Ранее в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали распространившуюся в интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря.
 

Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК

30.08.2022, 20:30 26391
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировали распространившуюся в Интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты Комитета рыбного хозяйства с целью выявления мест возможной гибели рыбы прокомментировали ранее появившуюся информацию о якобы массовой гибели рыбы на Каспии. 
 
Видеоролик, на котором запечатлена мертвая рыба появился в Tik Tok 29 августа 2022 года. По словам автора видео, массовая гибель рыбы произошла в северной части Каспия. 
 
По данным комитета, согласно действующей схеме взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы. 
 

В тот же день с целью выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства", - говорится в сообщении

 
Как стало известно, по состоянию на 30 августа, инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако на текущий момент место гибели рыбы не обнаружено.
 

В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна", - добавили в комитете.

 
Вылет самолета с членами рабочей группы на борту для продолжения обследования труднодоступной для автомобильного и водного транспорта акватории Каспийского моря запланирован на вторник в 17.00.
 
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с тысячами тушек кефали на побережье Каспия. Автор ролика предположил, что кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия. 
 

Тысячи тушек кефали на побережье Каспия сняли на видео

30.08.2022, 16:25 27896
АКТАУ. 30 АВГУСТА - Пользователь интернета снял на видео большое количество тушек кефали на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За Каламкасом вода ушла резко. Миллиарды рыбы погибло, и сейчас эта рыба появится на базаре. Рыбу сейчас соберут, подморозят и начнут людей кормить. Это страшно", - цитирует автора видео региональная газета "Лада".

 
Сообщается, что кефаль на обмелевшем участке Каспия снята недалеко от месторождения Каламкас. Автор ролика предполагает, что кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия.
 
Пользователь Сети опасается, что ситуацией воспользуются любители легкой наживы.
 

Три резервата для сохранения каспийского тюленя планируют создать в Мангистауской области

29.08.2022, 16:47 28666
Три резервата для сохранения каспийского тюленя планируют создать в Мангистауской области
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 29 АВГУСТА - В Мангистау планируется создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время соответствующие работы проводятся с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций рассказала руководитель отдела областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Динара Енсеген.
 
Как сообщают специалисты неправительственного учреждения "Эко Мангистау", результаты обследования обнаруженных трупов и останков тюленей на западном побережье полуострова Тупкараган, проведенного в рамках проекта по сбору морского мусора, показали, что рыболовные сети служат причиной гибели большинства ластоногих.
 

Морской мусор на побережье был также обнаружен в огромном количестве: каждый километр пути при обследовании шириной от 50 до 100 метров содержал в среднем 120 килограммов пластиковых бутылок и других твердых бытовых отходов", - сообщили в экологической организации.

 
В 2022 году в регионе проводится обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган. Помимо этого, очистят и прилегающие акватории залива Мангистау. Эксперты подчеркивают важность мероприятий по восстановлению островов Тюленьих в качестве местообитания каспийского тюленя и стабилизации его численности. Работы будут проводиться с 1 по 20 сентября 2022 года в рамках программы "Сохранение популяции каспийского тюленя", инициированного компанией ТОО "Тенгизшевройл". Исполнителем проекта является учреждение "Институт гидробиологии и экологии". В работу также будут вовлечены неправительственная организация "Эко Мангистау" и ТОО "ЭковестАктау", информирует региональное издание "Лада".
 

Исследования 2020 года показали, что на участке Тюленьих островов наиболее загрязненным участком является остров Кулалы, куда прибивается и сбрасывается большое количество сетей (почти 62 процента), среди четырех обследованных островов - Подгорный, Морской, Рыбачий, Кулалы. Следовательно, остров Кулалы служит "приемником" брошенных рыболовных сетей на осетровые виды рыб. И в 2021 году на этом острове было собрано более 53 килограммов морского мусора, из которого примерно 80 процентов представлено брошенными рыболовными сетями. Подавляющее большинство сетей являются крупноячеистыми, направленными на отлов осетровых видов рыб - квадратный километр прибрежной территории и побережья содержал в среднем 74,5 килограмма сетей (площадь обследованного прибрежья и побережья 57,88 квадратного километра)", - сообщают экологи.

 
Для разработки комплексной программы Актауского филиала научно-исследовательского института по проблемам Каспия из областного бюджета выделено 40 миллионов тенге.
 

Международный научный комплекс "Астана" разработал и завершил программу улучшения экологической обстановки в Мангистауской области до 2026 года. Эти 27 научно-прикладных исследовательских проектов программы направлены в соответствующие органы для реализации", - сказала Динара Енсеген.

 
В 2021 году, по словам специалиста, также была разработана дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Мангистауской области.
 

Пунктом 33 дорожной карты предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, создание сети особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. По итогам данного мероприятия планируется создание трех государственных природных резерватов республиканского значения. В настоящее время соответствующие работы проводятся с министерством", - добавила Динара Енсеген.

 
Напомним, с начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук.
 

Точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК. 


Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.    

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.    


По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.    

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он. 


Почему умирает каспийский тюлень? 
 

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