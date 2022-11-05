В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали инцидент с утечкой грязной воды в Актюбинской области

Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "СНПС-Актобемунайгаз" прокомментировали ситуацию с утечкой грязной воды с нефтью на скважине месторождения Кенкияк-надсолевой.
Вечером 29 октября была обнаружена утечка скважинной жидкости через поверхностное устьевое оборудование на скважине № 797 нефтяного месторождения Кенкияк-надсолевой, расположенного в Темирском районе. Причина утечки: разрыв по сварочному шву наземного оборудования скважины", - рассказал в интервью Atameken Info руководитель администрации генерального директора АО "СНПС-Актобемунайгаз" Юрий Шикарев.
Скважина находится в периодическом добывающем фонде, так как ее суточный дебит невелик. Продукция скважины не содержит попутного газа. Для недопущения загрязнения площадки вокруг скважины были проведены оперативные технологические работы по устранению причин утечки, для чего были привлечены услуги специализированной противофонтанной организации ТОО "Ак Берен".
Весь объем разлитой жидкости, на 98% состоящий из пластовой воды, собран специализированной техникой и вывезен в цех подготовки. Окружающей среде региона инцидент вреда не принес.
Шикарев подчеркнул, что на безопасность населения близлежащих сельских населенных пунктов инцидент не повлиял.
Напомним, утечка грязной воды произошла 29 октября около 22.30 на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть". На скважине № 797 произошел разрыв сварного шва основного ствола. Объем загрязненной площади составляет 3168 м2.