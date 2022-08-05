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В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа

04.08.2022, 13:10 2751
В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск управления о взыскании в доход государства суммы причиненного окружающей среде ущерба в размере 290 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По результатам проверки установлены факты нарушений Кодекса "О недрах и недропользовании" на месторождении "Т" при добыче нефти - рассеивание в атмосферу сырого газа через открытый люк накопительных емкостей, установленных на устьях скважин. Объем рассеянного в атмосферу попутного сырого газа составил 2 140 101,72 кубического метра", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
За допущенное нарушение ТОО "Т" привлечено к административной ответственности, рассчитана сумма ущерба, которая составила 290 млн тенге. 
 
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. 
 

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В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений

04.08.2022, 10:48 3851
В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досав сообщил, что в мегаполисе примут новые правила по поливу зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из жителей города обратился к акиму с вопросом, почему в городе плохо поливают зеленые насаждения и что делает акимат для решения этого вопроса.
 
Ерболат Досаев ответил, что планируется принятие новых правил по поливу зеленых насаждений по городу Алматы. 
 

Этих правил ранее никогда не было, к сожалению. Внутри них будут установлены четкие требования. Существующие арычные системы, как в прежние годы, не справляются с поливом, потому что экологические условия ухудшились. В рамках планируемых работ будут ставить новые водополивные системы", - пояснил аким.

 
Он также сообщил, что в 2023 году акимат проведет реконструкцию и благоустройство территории "Атакента".
 

Мы приняли в коммунальную собственность наши земли, которые были определенное время бесхозными. Готовится отдельный проект по восстановлению самого "Атакента", по его дополнительному озеленению. Со следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории", - поделился планами Досаев.


В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений.
 

В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

04.08.2022, 09:12 4526
В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработал проект приказа, в котором определен "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В перечень вошли 387 видов растений. В том числе: стланиковая форма ели Шренка, можжевельник зеравшанский, кувшинка белая, лотос орехоносный, барбарис илийский и каркаралинский, пион марьин корень, мак тоненький, смолевка, ревень, дуб обыкновенный, ольха клейкая, шиповник Павлова, яблоня Недзвецкого, яблоня Сиверса, одуванчик кок-сагыз, камыш казахстанский и другие.
 
Документ опубликован на портале "Открытые" НПА для публичного обсуждения до 16 августа.
 
С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Казахстане разработан проект приказа "Об утверждении правил пользования объектами растительного мира". 
 
Согласно тексту документа, пользование объектами растительного мира допускается на участках всех категорий земель с учетом ограничений и запретов, установленных специальным законодательством Республики Казахстан. Также объекты растительного мира могут предоставляться в постоянное или временное краткосрочное и долгосрочное) пользование. 
 
Отмечается, что виды пользования растительным миром разделены на общее и специальное пользование. 
 

Пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей относятся к общему пользованию", - подчеркивается в документе. 


При этом, пользование растительным миром для нужд животноводства, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относятся к специального пользованию. 
 
Специальное пользование растительным миром осуществляется за плату в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 
 
Отмечается, что на одном земельном участке, водном объекте или его части допускается несколько видов пользования растительным миром, если осуществление одного из них не препятствует осуществлению другого. 
 
Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках естественных пастбищ осуществляется в соответствии с утвержденным планом по управлению пастбищами и их использованию с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов. 

Сообщается, что пользователи объектов растительного мира могут осуществлять сенокошение и пастьбу скота на специально выделенных участках с использованием технологии сенокосооборота и пастбищеоборота. 
 
Пастьба скота осуществляется в соответствии с планом по управлению пастбищами, утвержденным соответствующим районным представительным органом. 

Также пользование растительным миром в целях заготовки кормов, (сенокошение, заготовка веточного корма) осуществляется на специально отведенных для этого участках земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, запаса с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. 
 
Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на сельскохозяйственных угодьях, участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, иных земельных участках по согласованию с собственниками земельных участков и землепользователями. 
 
Подчеркивается, что участки с объектами растительного мира для размещения ульев и пасек могут предоставляются на основании решения районных, городских акиматов с запретом любого нарушения целостности экосистем, расчистки и распашки прилегающих площадей, возведения на них строений капитального типа. 

Про этом, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется с целью заготовки (сбора) и использования лекарственных, пищевых и технических растительных ресурсов и только при наличии специальных разрешений на каждый вид пользования. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". 
 

Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе

02.08.2022, 12:43 9691
Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе
Фото: instagram.com/vtvs_taraz
ТАРАЗ. 2 АВГУСТА - Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе. Химических загрязнителей не выявлено, сообщает Региональная служба коммуникаций Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов, 11 июля 2022 года в 20.00 на заводе минеральных удобрений филиала ТОО "Казфосфат" по причине выхода из строя моногидратного абсорберного насоса произошел аварийный выброс в атмосферу загрязняющих веществ - отходящего газа триоксида серы. В этой связи, в оперативном порядке специалисты департамента экологии по Жамбылской области совместно с прокуратурой Тараза произвели отбор проб атмосферного воздуха, установив факт выбросов.
 
По информации спикера, 11 июля 2022 года в 21.20 были проведены первые замеры санитарно-защитной зоны завода по улице Сулейманова Тараза, где было выявлено превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раза. Превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не выявлено.
 

Также 11 июля 2022 года в 22.05 были проведены замеры аналогичных загрязняющих веществ на санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) в районе поселка Шайкорык Жамбылского района, превышений предельно-допустимого уровня загрязняющих веществ не было выявлено. Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат" минеральные удобрения, для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышении загрязняющих веществ не установлено", - заявил глава департамента.

 
Кроме того, по информации Жамбылского филиала РГП "Казгидромет", 11 июля 2022 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не наблюдалось, что подтверждается в мобильном приложении AirKZ и на сайте организации.

Исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области сообщил, что на предприятии была проведена проверка. В ходе проверки цеха по производству серной кислоты были установлены 5 нарушений экологического законодательства. По каждому нарушению выдано предписание об их устранении.
 

Общая сумма административных штрафов составила более 5,5 млн тенге. Компания признала нарушения и исполнение предписаний не в полном объеме и согласно действующему законодательству, готовит материалы для подачи иска в судебные органы", - сказал Арсен Латыпов.

 

Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел

01.08.2022, 12:32 12976
Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей в год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cмог не только ухудшает здоровье граждан, но и наносит экономический ущерб от преждевременных смертей, болезней и потери производительности. В 2019 году загрязненный воздух стоил экономике Казахстана 10,5 млрд долл. США. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения, сообщает energyprom.kz.

Как рассказали аналитики, на качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.
 
ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.
 
В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвертое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязненным воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.
 
В глобальном рейтинге за 2021 год страны Центральной Азии распределились следующим образом:
 
 - Кыргызстан - 7-е место;
 
 - Узбекистан - 12-е место;
 
 - Казахстан - 23-е место;
 
 - Туркменистан - 44-е место.
 
Все страны при этом ухудшили свои показатели по сравнению с 2020 годом.
 
Специалисты отмечают, что хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.
 

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе - 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем "нездоровый для чувствительных групп", - рассказали они.

 
В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем "хорошим" - AQI не превышал 50.

Напомни, в Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта.
 

В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

29.07.2022, 15:36 20176
В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК
Фото: ветеринария.рф
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК разработали проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июля текущего года Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на заседание межведомственной зоологической комиссии вынесен вопрос об исключении рыбы кутум из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - сообщается в тексте документа. 

 
Подчеркивается, что кутум ранее был включен и в последующем исключен из красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции. 
 
Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области. 
 

По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству. В этой связи межведомственной зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан", - сообщается в тексте. 

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 
Однако, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги. 
 
В середине июля Касым-Жомарт Токаев подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. 
 
После выговора президента министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков. 
 
Также предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев. 
 
Вчера в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев раскритиковал Минэкологии за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности.
 

Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности

28.07.2022, 15:20 26606
Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой, заявил в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что этот вопрос игнорировался, несмотря на то, что общественность об этом вопросе заявляла и говорила, и когда общественность предлагает альтернативные пути решения, со стороны министерства идет игнорирование этого вопроса", - сказал Данияр Сабирбаев. 

 
Кроме того, он призвал министра экологии более активно подключиться данному вопросу, начать диалог с общественностью и экспертным сообществом. 

 

Министерство активно не замечает слона в комнате. Есть вопросы, которые необходимо решать сегодня, точнее должны были решать еще вчера. Это создание инфраструктуры на путях миграции сайги. Однако для этого не нужно проводить исследовательских работ, изучение данной проблемы на протяжении двух лет, как заявило министерство. Это вещи, которые лежат на поверхности, и эти вопросы необходимо решать сегодня", - заявил в ходе пресс-конференции советник председателя НПК Данияр Сабирбаев. 

 
По его словам, "сегодня министерство заняло крайне пассивную позицию".
 

Необходимо активно начать решать вопрос сайги, не допускать ситуации, когда данный вопрос выйдет из-под контроля. Нужно решать вопрос восстановления, возврата сельхозземель на путях миграции. Нужно решать вопрос с компенсацией фермерам, которые пострадали в этом году от того, что сайге фактически не было куда идти и они пошли на поля фермеров", - сообщил советник председателя НПК. 

 
Он также подчеркнул, что "прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой". 
 

Сегодня мы должны активно продвигать совместно с учеными, экспертами в том числе, комплексное решение регулирования и использования популяции сайги. Сегодня мы должны решить очень много вопросов, которые требуют своего неотлагательного решения. Мы хотели бы, чтобы ответственное министерство по данному вопросу заняло более активную позицию, и мы хотим, чтобы решение вопроса по сайге было консолидированным - как со стороны всего правительства, так и со стороны общественности", - добавил Данияр Сабирбаев.

 
Он также подчеркнул, что решение по вопросам регулирования популяции сайги необходимо принять к сентябрю. 
 
Репортаж с данного мероприятия размещен на главной странице Kazakhstan Today.
 

Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках

28.07.2022, 15:06 27011
Снежные барсы попали на видео в двух нацпарках
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В расставленные в национальных парках видеоловушки вновь попали снежные барсы. Видео редких хищников опубликовал Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК. 
 

Хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны. На этот раз они были замечены в Алтын-Эмельском и Сайрам-Угамском национальных парках", - проинформировали в ведомстве.

 

В Комитете напомнили, что снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где он обитает.
 
По учетным данным, в настоящее время в Казахстане насчитывается порядка 140-180 особей снежного барса.
 
Ранее сообщалось, что самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке Колсай Колдері.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт

28.07.2022, 14:43 27006
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики - эксперт
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Само слово отстрел и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла". 
 

Рассмотрим то, что на поверхности. На примере многолетнего отстрела бездомных животных мы видим, что та цель, с которой это делалось, не достигнута. Наоборот, их популяция только увеличилась. Несмотря на очень неблизкие типы животных и разный подход к регулированию их численности, можно уверенно предположить ту идентичность, которая сразу же проявит себя, - коррупция. На отстреле бездомных животных, точнее в отсутствии контроля и отчетности в таком виде регулирования, в воздухе растворяется большое количество бюджетных средств", - сообщил эксперт.

 
Он также отметил, что "в случае с сайгаками в предложении по отстрелу была озвучена цифра, необходимая для реализации этой затеи".
 

При этом, как будет осуществляться контроль за этими деньгами, никто не рассказал. Также и с контролем за количеством убитых животных. Сколько их будет отстреляно в реальности, никто проконтролировать не сможет. В то самое время когда профильные структуры годами не могут обуздать браконьерство, рассказы о четкой и предсказуемой организации отстрела сайгаков выглядит, мягко говоря, иллюзией", - заявил Сергей Снегирев. 

 
На вопрос о том, существует ли риск того, что сайгаки снова станут вымирающим видом, эксперт ответил следующее: 
 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно снова вспомнить о том, что нет эффективного инструмента контроля за количеством животных, доступным для изъятия из популяции. Изначально заявленная цифра в 80 тысяч животных ввиду отсутствия контроля может стать значительно большей цифрой. Может ли она стать критической для всей популяции? Сложно сказать, необходимо анализировать и сопоставлять ряд факторов и предпосылок. Но надеюсь, что у нас не будет возможности получить ответ на этот вопрос по факту. Чтобы этого не произошло, нужно иметь гарантированные, контролируемые и предсказуемые инструменты реализации этой идеи. На данный момент их не видно". 

 
Как сообщалось ранее, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 

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