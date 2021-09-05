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МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ - В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Среди них - лошадь Пржевальского, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан и некоторые виды осетровых рыб, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Министерство природы РФ.

Всего за последние 400 лет в России исчезли 9 видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова. Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть "вероятно исчезнувшие", - пишет газета.

Для того чтобы количество исчезнувших животных и растений не увеличивалось, Минприроды ведет Красную книгу России. Животные в нее включаются с 1983 года, растения - с 1988 года. В книгу попадают объекты живого мира, численность и ареал которых начали сокращаться.

Сейчас в перечень включено 443 вида животных и 676 видов растений. Несмотря на то что популяция отдельных представителей живого мира начала расти, список попадающих в Красную книгу животных и растений увеличивается. Если животное или растение оказывается в перечне, в качестве защиты создают особо охраняемые природные территории в местах его обитания. Сейчас в России насчитывается более 12 тысяч таких мест, общая площадь которых превышает 240 млн гектаров".

В частности, в 2016 году в Оренбургской области открылся Центр реинтродукции лошади Пржевальского. Сейчас там находятся 65 лошадей.

Напомним, с 1 августа в России вступили в силу поправки к федеральным законам "Об охоте" и "О животном мире", которые в исключительных случаях позволяют добычу краснокнижных животных. Экологи и зоозащитники считают, что эти поправки - легализация VIP-отстрела редких животных.

Между тем в Казахстане целый ряд животных находится на грани выживания. Некоторые виды насчитывают десять особей или вовсе не встречались уже несколько лет. В топ-10 исчезающих животных Казахстана вошли джейран, каракал, медоед, красный волк, снежный барс, лесная куница, тянь-шаньский бурый медведь, туркменский кулан и другие виды.

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