В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов

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Опасные отходы передавались с нарушениями в период с 2018 по 2020 годы, сообщили в прокуратуре области.
Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК "Казхром", образуемые при производстве феррохрома, передавались не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям (ТОО "Сайлан Актобе", ТОО "KA2 Business Groups", ТОО "Зеленстрой"). Данные предприятия в указанный период на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в Актобе без переработки размещали более 150 тысяч тонн опасных отходов", - проинформировали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре отметили, что по актам надзора все получатели опасных отходов завода проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Также возмещен ущерб более чем на 80 млн тенге.
На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. Кроме того, по акту надзора в адрес Актюбинского завода ферросплавов выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Ранее аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что проблемы экологии в регионе будут решаться за счет инвесторов.