В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов

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АКТОБЕ. 16 МАЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как и за чей счет будут решаться экологические проблемы в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, проблемы, связанные с загрязнением воздуха и в целом окружающей среды, копились в регионе годами. Причиной тому являются не только канализационно-очистные сооружения, но и непрерывно работающие предприятия, в регионе их насчитывается около 20.

Последние несколько лет в регионе проводились исследования по выявлению причин загрязнения воздуха. Одной из них стала работа Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром". После предъявления Минэкологии РК требований в соответствии с новым экологическим кодексом предприятие разработало дорожную карту по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот проект требует миллиардного финансирования. Завод несет полную ответственность за вредные выбросы в атмосферу", - заявил аким области.

Также причиной ухудшения качества воздуха в регионе стала изношенная канализационная система, которая не выполняет свои функции в должной мере. По словам Уразалина, чтобы полностью устранить проблему, нужно построить новую систему канализации, а пока неприятный запах в городе подавляют химическими реагентами и специальными бактериями.

Также одной из проблем региона является концентрация угарного газа, которая превысила допустимые нормы. Все из-за того, что в регионе нет мусоросжигающих заводов, отходы сжигаются в полевых условиях.

В регионе встречались факты пожаров на мусорных полигонах. Но мы их намеренно не сжигаем. В связи с химическими реакциями не исключены случаи гниения мусора, возникновения пожаров в летний период. В такие времена город окутывает черный дым. Системное решение данной проблемы, во-первых, напрямую связано с коммунальным хозяйством, работой подрядчиков, занимающихся доставкой мусора на полигон. Во-вторых, мусор должен быть обязательно отсортирован или эффективно использован. Мы против строительства в регионе мусоросжигающего завода", - уточнил аким области.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами в части использования новых технологий по сортировке и эффективному использованию отходов.

Наша цель - не создавать нагрузку на бюджет, а создавать условия, чтобы предприниматели получали прибыль, использовать их средства. На сегодня несколько предпринимателей, использующих зарубежные технологии, проявили свой интерес к этому вопросу. Я думаю, что в этом году данный вопрос должен решиться", - резюмировал Уразалин.