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Затонувшая в 1945 году немецкая военная подлодка угрожает экологической катастрофой

25.02.2019, 12:17 11935
Затонувшая в 1945 году немецкая военная подлодка угрожает экологической катастрофой
Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Затонувшая в 1945 году немецкая военная подлодка, на борту которой находятся ртуть и уран, угрожает экологической катастрофой Северному и Баренцеву морям, передает Kazakhstan Today.
 
Союз охраны природы Норвегии распространил открытое письмо, сообщая, что возле острова Федье в Северном море до сих пор находится затонувшая в годы Второй мировой войны немецкая подводная лодка U-864. Опасность состоит в том, что судно перевозило примерно 65 000 килограммов ртути и несколько тонн оксида урана. Рано или поздно ядовитое вещество окажется в море, сообщает National Geographic
 
Лодка была потоплена 9 февраля 1945 года. В 2003 году совместная экспедиция ВМС Норвегии и британского Национального морского музея обнаружила на глубине около 150 метров ее корпус, расколовшийся на две части и располагающийся на площади 30 000 квадратных метров. Сразу же было принято решение о поднятии и захоронении лодки, но тогда еще никто не знал об опасном содержимом. Это заставило пересмотреть планы. 
 
Открытое письмо к мировой общественности стало реакцией на решение властей Норвегии: токсичные вещества останутся на дне моря - их накроют саркофагом. "Союз охраны природы Норвегии считает, что купол из щебня и песка, возведенный в сейсмоопасном регионе, не защитит акваторию от возможной утечки ртути. Если катастрофа произойдет, то ртуть дойдет до Баренцева моря за 13-14 дней", - говорится в сообщении экологов. 
 
Они подчеркивают, что ртуть является одним из самых опасных токсинов, представляя угрозу как для здоровья человека, так и для окружающей среды, но вдобавок к этому оксид урана несет серьезную радиационную опасность. Как только вещества попадут в воду - начнется масштабная и необратимая экологическая катастрофа. 
 
Экологи озабочены недальновидностью властей Норвегии: они считают, что решение обусловлено относительной дешевизной их проекта. Возведение саркофага обойдется в $51,7 млн, тогда как подъем и утилизация опасных отходов стоит более $211 млн. Между тем последствия возможной аварии обойдутся намного дороже. 
 

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