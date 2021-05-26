Проблема со свалками в Казахстане будет решена к 2025 году - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на совещании представило план по масштабной утилизации отходов на ближайшие 4 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Внедрение системы раздельного сбора отходов позволит до 2025 года вовлечь в повторное использование 30% чистого вторсырья, до 20% отходов из общей массы не подлежат сжиганию. Остальные отходы сильно загрязнены, и на сегодня единственной альтернативой свалок является энергетическая утилизация отходов", - заявил на брифинге вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов, Ахметжан Примкулов.

В этом году в четырёх регионах Казахстана планируют установить 7230 контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов и запустить 3 новых мусоросортировочных комплекса общей мощностью около 300 тыс. тонн отходов в год.

В настоящее время проходит конкурсный отбор проектов по строительству комплексов по переработке полимера и отходов "Тетра Пак", - отметили участники совещания.

20 мая Министерство экологии объявило аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов. Комплексы "Waste to Energy" планируют запустить в городах Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске, Караганде и Шымкенте. Сейчас прорабатываются вопросы предоставления земельных участков и необходимой для строительства инфраструктуры.

Строительство заводов планируется за счёт привлечения инвесторов. Их ключевое требование - установка пятиступенчатой системы очистки дымовых газов", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По прогнозам Министерства, запуск шести заводов позволит к 2025 году довести уровень переработки вторсырья до 30%, а утилизация остатков составит 20%.

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