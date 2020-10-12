В Алматы высадят 290 тыс. деревьев

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - В Алматы за время осенней посадки деревьев планируется высадить 290 тыс. зеленых насаждений, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня мы приступили к осенним посадкам, которые продлятся до 20 ноября. Планируется высадить порядка 290 тыс. саженцев, большая часть посадок будет производиться в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском районах", - сообщила сегодня на брифинге руководитель городского управления зеленой экономики Наталья Ливинская.

Она отметила, что в посадках могут принять участие все желающие, график размещен на официальном сайте управления.

Есть определенные критерии при посадке деревьев. Например, к посадкам допускаются деревья высотой не менее 3 метров с 5 сформировавшимися ветками, возрастом 6-8 лет, ствол ровный, диаметром 3 сантиметра, уход не менее 2 лет", - рассказала Ливинская, отметив, что вид дерева выбирается в зависимости от климата и почвы каждого района.

В целом в течение 3 лет в Алматы будет посажено порядка 1 млн зеленых насаждений.

В рамках проведенной инвентаризации ведется Реестр зеленых насаждений города, в котором на постоянной основе обновляются данные о типах, видовом составе, размере площади, состоянии и расположении зеленых насаждений на базе ГИС-системы.

По данным акимата, в последние годы в городе наблюдаются вспышки массового размножения инвазивных видов насекомых, которые были завезены. Среди них отмечены поражения дуба дубовым минирующим пилильщиком.

В целях защиты и оздоровления зеленых насаждений проведена профилактическая и защитная обработка против листогрызущих и сосущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний. Благодаря этому, степень поражения уменьшилась с 70-85% кроны до 30-35%, а в некоторых местах болезнь полностью предотвращена. Используются биопрепараты, которые являются экологически безвредными с высокой биологической активностью против вредителей, абсолютно нетоксичными и безопасными для людей.

Вместе с тем в целях обеспечения надлежащего полива зеленых насаждений ведется бурение 10 скважин в Алатауском и Бостандыкском районах. Также планируется строительство 38 водозаборов для поливочной системы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства