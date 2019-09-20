Кокшетау. 19 сентября. Kazakhstan Today - Более 2,5 тыс. гектаров озеленено Акмолинской областью на окраинах столицы, передает Kazakhstan Today.

В 1997 году по решению Елбасы Нурсултана Назарбаева с целью защиты столицы Республики Казахстан от ветров и формирования благоприятного климата для проживания населения начат кропотливый труд по созданию зеленого пояса вокруг главного города страны, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Первоочередным этапом по созданию зеленого пояса столицы стало озеленение территорий в черте столицы. Акмолинская область присоединилась к экологическому десанту в 2009 году и с того времени произвела посадку более 2,5 тыс. гектаров лесонасаждений протяженностью 160 километров вдоль автобана Нур-Султан - Щучинск.

Как отметили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, посадка деревьев и кустарников проводилась в два этапа. С 2009 по 2016 годы проведена посадка на площади 1,8 тыс. гектаров в Шортандинском, Аккольском, Буландынском и Бурабайском районах. В течение всего периода развития саженцев организованы работы по уходу за ними. В 2016 году в результате плодотворной работы прижилось 75% насаждений, что позволило данным территориям присвоить статус леса.

Второй этап озеленения окраинных районов столицы начат в 2013 году и продолжится до 2020 года. В частности, в прошлом году в границах Аккольского, Буландынского и Бурабайского районов проведена дополнительная посадка саженцев на площади 747 га.

В текущем году прошлогодние посадки дополнены двухлетними сеянцами, за которыми акмолинскими учреждениями лесного хозяйства "Акколь", "Отрадненское", "Урумкайское" и "Кенеское" осуществляется защита и обеспечивается тщательный уход.

Всего Акмолинской областью для создания зеленого пояса столицы посажено 6,3 млн штук двухлетних сеянцев 11 видов пород деревьев и кустарников. Работа по озеленению будет продолжена, и для этих целей планируется обследование почв на площади 2,5 тыс. гектаров.

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