Минэкологии расследует причину гибели 350 сайгаков в Западном Казахстане

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали информацию по факту массовой гибели сайгаков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 мая 2021 года, около 13.00, возле поселка Тау, относящегося к Таускому сельскому округу Жанибекского района Западно-Казахстанской области, было обнаружено около 350 мертвых туш сайгаков (большая часть поголовья - самки).

К месту происшествия для взятия отборов проб патологических материалов, воды и почвы и проведения других необходимых мероприятий в экстренном порядке были направлены сотрудники департамента экологии по ЗКО, областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, управления ветеринарии, областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО. По предварительным данным, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии. По результатам проведенных экспертиз причина гибели животных будет сообщена дополнительно", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.





Как сообщалось ранее, казахстанские ученые заявили о критическом снижении популяции сайгаков в стране : возрастает фактор браконьерства, при этом отсутствует специальная программа по защите этих животных.

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