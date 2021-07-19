НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Казахстан оказался 48-м в списке стран с худшим индексом загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", на мировой карте EPA в режиме реального времени отражаются фактические концентрации загрязняющих веществ воздуха по Казахстану, которые изменяются в зависимости от обновления данных на измерительных датчиках (от нескольких минут до часа).

18 июля в топе 10 стран с худшим индексом загрязнения воздуха, Казахстан занимает 48-е место", - говорится в сообщении в воскресенье.

По данным "Казгидромет", этот рейтинг составляется каждый день. За основу берутся данные более чем десяти тысяч станций по всему миру.

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