Сенатор: 82% мусорных полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Депутат Сената Абдалы Нуралиев констатирует высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов твердых бытовых отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время на имеющихся в стране свыше 3 000 полигонах скопилось более 125 миллионов тонн твердых бытовых отходов. 82% этих полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Мало того, что в стране не полностью ликвидированы имеющиеся стихийные свалки, в рамках космического мониторинга компании "Казакстан Гарыш Сапары" выявлен рост новых несанкционированных свалок", - цитирует сенатора Kazpravda.kz .

Нуралиев предложил активнее внедрять в школах экологическое воспитание, рекомендовал разработать специальный законопроект, посвященный чистоте воздуха и госпрограмму по переработке и утилизации бытовых отходов.

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