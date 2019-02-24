На месте падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2" проводится экологическое обследование

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконуре выполнили работы по экологическому сопровождению пуска ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником Egyptsat-A, передает Kazakhstan Today.

Запуск состоялся 21 февраля 2019 года, в 22.47 по времени Астаны. Пуск состоялся в штатном режиме, фрагменты его первой ступени приземлились в пределах отведенного района падения №120 (Зона Ю-40), расположенного на границе Актюбинской (Иргизский район) и Костанайской (Жангельдинский район) областей. Все четыре боковых блока приземлились в Костанайской области, между солончаками Бараксор на севере и Талдысор на юге.

Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконуре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома "Байконур", произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2", сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в Жезказгане, совместно с российской стороной, приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя, с отбором проб объектов окружающей среды.

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