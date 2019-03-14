Депутат попросил генпрокурора взять под контроль расследование причин гибели рыбы в Атырауской области

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Артур Платонов обратился к генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову с депутатским запросом по поводу рыбы, погибшей в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Платонов отметил, что в Атырауской области, на водоемах Урало-Каспийского бассейна, погибло более ста тонн рыбы осетровой породы.

По данной проблеме депутаты парламента обращались в правительство Республики Казахстан, но до сих пор нет точной информации о причинах сложившейся опасной ситуации и принятых в отношении допустивших ее лиц, мерах. Актуальным остается вопрос и о необходимости тщательной очистки реки от погибшей рыбы. Во избежание нанесения еще большего ущерба экологической системе, что может привести к катастрофическим последствиям. Кроме того, нет гарантий, что население не пострадает от употребления рыбы, реализованной недобросовестными продавцами", - сказал депутат.

Он напомнил, что на основе результатов лабораторных исследований Комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза дано заключение, что рыба погибла из-за токсического воздействие аммиака, что подтверждается и патологоанатомическим вскрытием.

Но это лишь одно из предположений. Как известно, Атырауской областной территориальной инспекцией возбуждено два уголовных дела по статьям "Загрязнение, засорение или истощение вод" и "Нарушение правил охраны рыбных запасов" УК РК, а также до сих пор продолжаются проверки на предприятиях и так называемых бесхозных и аварийных нефтяных месторождениях. Однако никаких официальных результатов, как и причин столь затянувшегося расследования компетентные органы до сих пор не предоставили, что позволило бы донести населению достоверную информацию и не допускать распространение различных слухов. До сих остается открытым наиважнейший вопрос: насколько безопасно использование местным населением воды, в которой погибло более сотни тонн рыбы? С потеплением на поверхность реки всплыли тушки мертвой рыбы. Только за два дня вытащили из воды около полутонны мертвой рыбы", - сказал Платонов.

Как отмечают специалисты неправительственных организаций, на момент пика отравления воды в реке должны были отбирать пробы каждые три часа с разных участков водоемов, учитывать видовой состав ихтиофауны, возраст и состояние популяции…

Но ничего этого сделано не было. За каждой проблемой стоят конкретные люди, у которых есть фамилии и должности. Просим вас взять под личный контроль ход расследования с целью выяснения настоящей причины отравления вод реки Урал и ее протоков, в результате чего нанесён невосполнимый урон популяции ценных осетровых пород рыб и огромный материальный ущерб", - резюмировал депутат.

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