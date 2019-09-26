Пекин. 25 сентября. Kazakhstan Today - Китай прикладывает активные усилия для развития экологической экономики страны, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Жэньминь жибао", 22 года назад из-за загрязнения водохранилище Гуаньтин перестало быть источником питьевой воды для Пекина. Согласно главному плану застройки столицы, к 2035 году будет восстановлена функция водохранилища Гуаньтин в качестве источника питьевой воды. В 2017 году в уезде Хуайлай началось осуществление проекта по государственному парку водно-болотных угодий.

Вслед за стремительным строительством экологической цивилизации в Китае, небо становится яснее, горы зеленее, а вода чище.

Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало Доклад об улучшении качества воздуха в Китае (2013-2018 годы), согласно которому в 2018 году ВВП страны значительно вырос по сравнению с 2013 годом, вместе с этим, существенно снизилась концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, концентрация частиц PM 2.5 в ключевых районах по профилактике загрязнения воздуха, в частности в Пекине, Тяньцзине и Хэбэе, районах дельт рек Янцзы и Чжуцзян, сократилась на 48%, 39% и 32%, соответственно.

Согласно спутниковым данным, подготовленным американским агентством NASA, с 2000 по 2017 годы около одной четвертой площади новой зеленой зоны приходится на Китай, КНР занимает первое место по вкладу в этой сфере. В настоящее время по всей стране было построено 2750 заповедников.

Экологическое управление, зеленое производство, многообещающие перспективы экологического развития.

В районе Сюйшуй города Баодин провинции Хэбэй, который граничит с новой экономической зоной Сюнъань, компания "Чэньян" создала крупнейшую в мире базу по производству водной краски, объем производства достигает 1,25 млн тонн. Замена традиционных красок растворителями с большим содержанием воды способствует значительному снижению выбросов летучих органических веществ. "По сравнению с другими красочными заводами, этот экологический завод может сократить выбросы летучих органических веществ на 1 млн тонн в год. С 2015 года, объем производства и реализации водной краски постоянно растет", - отметил главный инженер компании "Чэньян" Ху Чжунъюань.

В знойные летние дни на территории завода компании провинции Шаньси Tisco активно развивается проект по модернизации и реформированию сверхнизкой эмиссии. "Загрязнения не видно, шума не слышно, запаха нет, концентрация и объем выбросов в контролируемых пределах". Компания Tisco прикладывает усилия для создания экологического сталелитейного предприятия. В апреле этого года Министерство охраны окружающей среды и Государственный комитет по делам развития и реформ Китая опубликовали "Мнения по продвижению сверхнизких выбросов в сталелитейной промышленности", металлургические предприятия разных мест поочередно осуществили модернизацию стандартов, ожидается сохранение чистого и ясного неба в разных городах.

В уезде Цзиндэ провинции Аньхой свежий воздух и изумрудные горы. Степень покрытия лесом достигает 69.2%, среднегодовая концентрация частиц PM 2.5 составляет 27 мкг/квадратный метр, благоприятная экологическая среда создается здесь благодаря продолжительному экологическому управлению, а также благодаря идеи развития здравоохранения в качестве ведущей отрасли.





"Уезд Цзиндэ готовит новые точки экономического роста на базе прекрасных пейзажей, представляет благоприятные тенденции развития. С январь по май этого года рост объема производства новых стратегических отраслей промышленности в уезде достиг 12,3%", - заявил член постоянного городского комитета города Сюаньчэн, секретарь парткома уезда Цзиндэ Чжоу Ми.

На недавно прошедшем ежегодном заседании Китайского совета по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития, исполнительный директор Китайской ассоциации научных исследований в области политических мер Чжэн Синьли отметил, что, согласно расчетам, в 2018 году объем экологической экономики Китая составил 6 трлн юаней. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 12 трлн юаней, 8% от общего показателя ВВП. К 2035 году, прогнозируется, что этот масштаб превысит 10% в ВВП.

Необходимо вести твердую борьбу с загрязнением окружающей среды и активно сопротивляться изменению климата, более того, нужно решительно держать мусор иностранных стран за пределами Китая, ускорять продвижение системы разделения отходов, а также прикладывать усилия для строительства системы по охране окружающей среды на базе государственных парков. КНР стремится к выводу экономического развития и строительства экологической цивилизации на новую ступень.

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