В школах Акмолинской области стартовал экологический час

Кокшетау. 3 октября. Kazakhstan Today - Сегодня аким области Ермек Маржикпаев провел экологический час в школе-гимназии №13 "ЭКОС" Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Диалог руководителя региона со школьниками начался с обсуждения вопросов бережного отношения к природе, родного края, сохранения природных ресурсов, сохранения растительного и животного мира, водных ресурсов, развитие экоотдыха, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Вы, наши дети, должны показывать пример бережного и патриотического отношения к своему родному краю, ведь Земля - наш общий дом и очень важно сохранить и приумножить те богатства, которые у нас есть. Землю, природу, экологию. Сейчас самое время не просто задуматься об экологических вопросах, но и предпринять практические шаги по сохранению природных ресурсов, развитию здоровых экопривычек, экоотдыха", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

На экоуроке аким области особо обратил внимание учеников на реализацию в области Программы по созданию Зеленого пояса вокруг Астаны, инициированной Первым Президентом страны.

В регионе с 2009 года ведутся работы по объединению лесного массива Щучинско-Боровской курортной зоны с зеленым поясом вокруг города Нур-Султан. За последние 10 лет общая площадь лесонасаждений на данном участке составила свыше 2,5 тыс. гектаров. Это - 160 километров. Посажено более 6 млн штук 11 видов пород деревьев и кустарников.

Школьники не остались в стороне от обсуждения проблем сохранения среды обитания фауны планеты. На экочасе ими было предложено акиму области по опыту Бразилии менять раздельно собранный мусор на проездные билеты. Принимая это предложение, руководитель региона отметил, что идея имеет право на жизнь, тем более есть условия для ее реализации - в городе работают порядка 10 точек по сбору мусора

Экологический урок продолжился презентацией научных экологических проектов, церемонией посвящения учащихся 1 класса в ряды "юных экологов".

Завершая экочас, Ермек Маржикпаев вместе со школьниками посадил деревья на территории школы-гимназии "ЭКОС".

Экологический час, направленный на привлечение подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов, одновременно проведен во всех 557 школах, и сегодня на участках посажено 10 тыс. саженцев деревьев.

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