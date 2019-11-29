Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы запущено мобильное приложение по реализации вторсырья - EcoLom, сообщили в Управлении зеленой экономики Алматы, передает Kazakhstan Today.

"По сути, это площадка, где одни пользователи предлагают товар (макулатура, цветмет, стекло, пластик и другие), а компании, специализирующиеся на тех или иных материалах, скупают его. При этом клиент может изучить предложения ряда фирм и выбрать наиболее выгодное", - проинформировали в Управлении зеленой экономики Алматы.

Экологический проект разработан компанией "Монолит". Основная идея приложения - стимулировать людей к разделу и переработке мусора.

Как пояснил директор фирмы Талгат Асранкулов, в скором времени приложение будет работать по всей стране. Иногородние компании-приемщики могут зарегистрироваться уже сейчас.

По его словам, приложением пользуется порядка 50 предпринимателей Алматы, принимающих вторсырье. За 3-4 дня работы проекта софт скачали около тысячи раз. Ежедневно данные обновляются.

В день через сервис проходит порядка 3-4 тонн стекла, 1-2 тонны картона, почти 60 тонн металлолома", - привел он примеры сделок.

Цену назначает приемщик, поэтому назвать точные суммы, вырученные от продажи отходов, разработчики не могут. Килограмм макулатуры, по словам Талгата, стоит порядка 60–70 тенге. Объем и сумма должны быть такими, чтобы за товаром было рентабельно выехать. Минимальные объемы не оговариваются - все зависит от материала.

Приложение EcoLom бесплатное, доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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