Минэкологии прокомментировало гибель рыбы на реке в Актюбинской области (ВИДЕО)

Актобе. 20 апреля. Kazakhstan Today - Предварительная причина гибели рыбы - кислородное голодание, передает Kazakhstan Today.

По словам местных жителей, гибель рыбы на реке Жекесай обнаружилась при таянии льда в конце марта. В целях недопущения загрязнения водоема мертвая рыба (400 килограммов) силами местных жителей собрана и утилизированы в скотомогильнике.

19 апреля 2020 года работниками инспекции комитета лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд в Темирский район для обследования водоема Жекесай.





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Пробы воды и павшей рыбы взяты для лабораторных исследований. В радиусе 5 километров отсутствуют производственные и сельхозобъекты. Предварительная причина гибели рыбы - кислородне голодание", - проинформировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ходе обследования установлено, что водоем расположен в 12 километрах от города Темира Темирского района в 160 километрах от областного центра. В перечне рыбохозяйственных водоемов не состоит.

Водоем Жекесай является запрудненной балкой имеется плотина в виде земляной насыпи. В настоящее время вода находится посередине в виде оврага длиной - 120 метров, шириной 30 метров, средняя глубина 1 метр. Цвет воды зеленоватый, посторонних запахов не имеет. Вдоль берега в нескольких местах обнаружены мертвые рыбы - карась - средним весом 20 граммов в количестве 300 штук. Состояние рыб: разложившиеся и высушенные", - уточнили в ведомстве.

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