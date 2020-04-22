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На предприятии Тенгизшевройл произошел выброс сернистого газа

21.04.2020, 14:31 8776
На предприятии Тенгизшевройл произошел выброс сернистого газа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Атырау. 21 апреля. Kazakhstan Today - В результате давления в печи 19 апреля на предприятии ТОО "Тенгизшевройл" произошел выброс сернистого газа, передает Kazakhstan Today.
 

19 апреля, в 15.12, на предприятии ТОО "Тенгизшевройл" возросло давление в печи С-511. Для снижения давления была открыта байпасная линия, в результате чего через дымовую трубу осуществлен выброс сернистого газа", - сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

 
Сообщается, что байпасирование продолжалось в течение 20 минут.
 

Департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка в отношении Тенгизшевройла. Результаты будут сообщены дополнительно", - отметили в ведомстве.

 

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