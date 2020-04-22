На предприятии Тенгизшевройл произошел выброс сернистого газа

Методом экспресс-анализа определена концентрация кислорода в воде: на самой реке Жайык 9,7 миллиграмма на литр, на стыке реки Жайык и канала Приморский 3,5 миллиграмма на литр и в центре канала Приморский 1,5 миллиграмма на литр.