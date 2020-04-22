На предприятии Тенгизшевройл произошел выброс сернистого газа

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19 апреля, в 15.12, на предприятии ТОО "Тенгизшевройл" возросло давление в печи С-511. Для снижения давления была открыта байпасная линия, в результате чего через дымовую трубу осуществлен выброс сернистого газа", - сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.
Сообщается, что байпасирование продолжалось в течение 20 минут.
Департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка в отношении Тенгизшевройла. Результаты будут сообщены дополнительно", - отметили в ведомстве.
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