Казгидромет проверяет качество воды в Есиле

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Департамент экологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Нур-Султану проверяет качество воды в реке Есиль, передает Kazakhstan Today.

Ранее РГП "Казгидромет" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщал о том, что в связи с информацией, опубликованной в СМИ о необычном поведении рыб в реке Есиль в Нур-Султане 26 мая 2020 года сотрудники Испытательной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды департамента экологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Нур-Султану провели внеплановый отбор проб воды на 3 точках.

Напомним, в СМИ сообщалось, что рыбы в реке поднялись к поверхности, были вялыми.

По результатам анализа превышения предельной нормы Единой классификации качества воды зафиксированы по химическому потреблению кислорода 37,1-47,2 мг/дм3 (1,1-1,3 кратное превышение) во всех точках отбора проб. Информация направлена в Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. 31 мая 2020 года будут опубликованы результаты анализа "биохимическое потребление кислорода (5)", который выполняется 5 суток", - отметили в пресс-службе.

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