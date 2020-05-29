Вода пахнет навозом и гибнет рыба: Казгидромет исследует воду в реке Талгар

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Специалисты Казгидромета провели первое исследование воды в реке Талгар, где произошла массовая гибель рыбы, передает Kazakhstan Today.

По видеоинформации, распространенной в СМИ и в соцсети о гибели рыб и потемнении воды в реке Талгар в поселке Базаркельди Алматинской области, 27 мая специалисты лаборатории филиала "Казгидромет" по Алматы провели внеплановый отбор проб воды на трех точках", - сообщила пресс-служба Казгидромета.

Первая точка исследования располагается на полкилометра выше фермы ТОО "Adal Cyt", вторая точка - напротив, и третья точка на полкилометра ниже фермы.





Анализ качества поверхностной воды проводится по 44 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.

По результатам анализа первого дня температура воды была отмечена в пределах 25,1-26,4 градуса, водородный показатель 8,1-8,2, концентрация растворенного в воде кислорода в норме и находится в диапазоне 7,4-7,7 мг/дм3, цветность - 6-7 градусов, прозрачность - 20 сантиметров, запах - 1 балл, ощущается нехарактерный для природной воды запах (запах навоза)", - отметили в пресс-службе.

Дополнительную информацию о результатах анализов по остальным показателям Казгидромет намерен опубликовать 29 мая.

На реке Талгарке - драма. В районе поселка Космос (Алматинская область) кто-то слил в воду какую-то дрянь (местные жители грешат на фирму "Адал"). Река почернела, рыба из реки повыпрыгивала местами на берег. Уточнила. Вчера, 26 мая, после обеда, был выброс. Передохли не только мальки, но и крупные особи", - написала пользователь Facebook Ольга Гумирова.

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