Минэкологии не планирует строительство завода по утилизации ПХД-отходов в Степногорске

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК не планирует строительство завода по утилизации полихлордифенилсодержащих (ПХД) отходов в Степногорске, сообщил сегодня в ходе видеоконференции вице-министр уполномоченного органа Ахметжан Примкулов, передает Kazakhstan Today.

По его информации, для размещения современной установки будет определен альтернативный участок за пределами региона.

Участники конференции особое внимание уделили вопросу хранения ПХД-отходов. Было представлено заключение независимого эксперта Амины Бейбитовой. "Отходы переупакованы в соответствии с требованиями международных актов и национального экологического законодательства, материал упаковки сертифицирован и маркирован в соответствии с требованиями ООН и исключает утечку и повреждение (коррозию) во время перевозки, перегрузок и хранения", - указано в заключении эксперта.

Экспертами также отмечено, что уровень защищенности упаковки ПХД-отходов на складе ТОО "Эколюкс - АС" даже превышает необходимые требования, установленные международными актами в несколько раз.

Представителями министерства были осмотрены склады ТОО "Эколюкс -АС".





Условия хранения ПХД соответствуют всем требованиям законодательства и не представляют опасности для окружающей среды и здоровья населения", - отметили в Минэкологии.





В свою очередь, министерством рассматривается вопрос о постоянном мониторинге специалистами РГП "Казгидромет" качества воздуха и почвы территории склада временного хранения ПХД-отходов.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК держит ситуацию в Степногорске на контроле и намерено провести еще ряд встреч по обсуждению актуальных экологических вопросов в данном регионе.

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