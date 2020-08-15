Акимат примет предложения горожан по высадке деревьев в Алматы

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская поддержала предложение жительницы по вопросам озеленения территории мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

В ходе прямого эфира на странице акимата Алматы жительница города написала комментарий.

Предлагаю отправлять адреса местоположения пустырей для посадки деревьев на аккаунт управления зеленой экономики в Facebook. Горожанам намного удобнее отправлять эту информацию через смартфоны", - написала алматинка.

В свою очередь, руководитель e-правления зеленой экономики города Алматы Наталья Ливинская поддержала эту инициативу.

Мы открыты к подобным предложениям, с огромным удовольствием это поддержим. Предложение поддерживается касательно социальных сетей. В Facebook и Instagram мы будем применять мониторинг. У нас также была такая идея: на нашем сайте создать вкладку, в которой можно было бы отмечать пункт или тэг на место, где можно было бы высадить деревья. В последующем мы обработаем эти места посадки - есть ли возможность, отсутствует ли у этого земельного участка собственник. После этого будем принимать в работу и высаживать деревья. С огромным удовольствием поддержим подобную инициативу", - сказала Ливинская.

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