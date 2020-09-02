Столичный ботанический сад использует саженцы, привезенные из Акмолинской области

Кокшетау. 1 сентября. Kazakhstan Today -Ботанический сад Нур-Султана - самый большой и при этом самый молодой парк столицы Казахстана. Для облагораживания его территории в этом году проведена экспериментальная осенняя посадка саженцев березы далекарлийской, привезенной из Щучинска, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики, родиной уникального сорта деревьев считается скандинавский полуостров.

Эти деревья долгое время используются для озеленения европейских городов. В пристоличном регионе посадочный материал удалось получить благодаря кропотливой работе акмолинских биологов, которые добились размножения декоративного вида методом "invitro".

Ведется масштабная работа, способствующая обогащению ассортимента декоративных растений, которые в перспективе украсят улицы, скверы, парки столицы и других крупных городов. Как скоро появятся клонированные деревья на улицах наших городов, покажет время. Пока же жители и гости столицы могут понаблюдать за тем, как растут необычные скандинавские березы в не совсем привычных для них казахстанских условиях", - рассказал исполняющий обязанности генерального директора ТОО "КазНИИЛХА имени Алихана Букейхана" Алимжан Рахимжанов.

К слову, коллекция сада пополнена на 60 двухлетних саженцев, полученных методом микроклонального размножения и выращенных в дендропарке научно-исследовательского института лесного хозяйства агролесомелиорации имени Алихана Букейхана.

1 сентября глава государства в своем послании народу Казахстана поручил правительству приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. В частности, в течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов - в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению страны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства