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В Атырау на фото сняли выброс в виде гриба

14.09.2020, 16:40 9613
В Атырау на фото сняли выброс в виде гриба
Фото из соцсетей
Атырау. 14 сентября. Kazakhstan Today - 14 сентября в соцсетях появилось фото горящего факела и дыма в виде гриба в Атырау, передает Kazakhstan Today.
 
По информации "Ак Жайык", выброс произошел на Карабатане. 
 
По словам руководителя областного департамента экологии Алибека Бекмухаметова, факел принадлежит компании NCOC.
 

Наши специалисты делают замеры концентрации загрязняющих веществ в санитарной зоне территории Карабатана для установления уровня загрязнения атмосферного воздуха. Уведомили прокуратуру и будем проводить внеплановую проверку", - сказал Бекмухаметов. 

 

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