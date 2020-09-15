В Атырау на фото сняли выброс в виде гриба

Фото из соцсетей

Атырау. 14 сентября. Kazakhstan Today - 14 сентября в соцсетях появилось фото горящего факела и дыма в виде гриба в Атырау, передает Kazakhstan Today.

По словам руководителя областного департамента экологии Алибека Бекмухаметова, факел принадлежит компании NCOC.

Наши специалисты делают замеры концентрации загрязняющих веществ в санитарной зоне территории Карабатана для установления уровня загрязнения атмосферного воздуха. Уведомили прокуратуру и будем проводить внеплановую проверку", - сказал Бекмухаметов.

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