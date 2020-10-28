Функции по развитию национальных парков Алматинской области возложат на Проектный офис по развитию горного туризма

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Проектный офис по развитию горного туризма будет преобразован путем включения в него дополнительно функций по развитию национальных парков Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Проект реализуется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, акиматом Алматинской области, нацкомпанией "Kazakh Tourizm".

Предполагается, что в проектном офисе будут работать представители пяти национальных природных парков: "Кольсайские озера", "Иле-Алатау", "Алтын Эмель", "Чарын", "Жонгар Алатау". В задачи офиса входит ведение скоординированной работы с туристами, потенциальными инвесторами, турагентствами, представителями Общественных советов при национальных парках.

Вся необходимая информация (о туристических возможностях, инвестиционном сотрудничестве и так далее.) в данном проектном офисе по указанным нацпаркам будет предоставляться посредством "единого окна", сообщает пресс-служба Минэкологии.

Напомним, в январе текущего года по поручению премьер-министра РК был создан объединённый проектный офис Алматинского горного кластера . Таким образом, с включением в число задач офиса развитие нацпарков страны, он превратится в стратегический орган по развитию в целом туризма в Алматинском регионе, в том числе экотуризма.

Создание единой площадки позволит оперативно решать важные вопросы по развитию туризма, в том числе экотуризма, цифровизации нацпарков (организации wi-fi-зон с доступом к интернету, обеспечению видеонаблюдения, тревожных кнопок), подготовке профессиональных кадров для нацпарков - службы рейнджеров, инструкторов горного туризма, инструкторов по альпинизму.





По оценкам экспертов, в течение нескольких лет возможно привлечение в нацпарки страны до 12,5 млн туристов без оказания рекреационной нагрузки на местную экосистему, создание около 20 тысяч новых рабочих мест. Доходы от экотуризма могут достичь порядка $5 млрд при условии развития нацпарков.





По словам председателя правления НК "Kazakh Tourizm" Ержана Еркинбаева, экотуризм во всем мире показывает значительные темпы роста, интерес к нему со стороны туристов будет только расти с учётом пандемии.





Это объясняется потребностью населения в нынешних условиях чаще находиться в открытом пространстве, с чистым свежим воздухом, на лоне природы. Соответственно, рост потока туристов внутри Казахстана, в том числе в нацпарки неизбежен в ближайшие годы. Поэтому государству важно продолжить принятие мер по созданию условий для развития экотуризма в нацпарках, в том числе соответствующей инфраструктуры, привлечению инвесторов, равномерному распределению рекреационной нагрузки на местную экосистему", - сказал он.

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