Депутат предложила меры по спасению Урала от обмеления

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента РК Ляззат Рысбекова предложила принять ряд мер по решению проблемы обмеления реки Урал, передает Kazakhstan Today.

По словам Ляззат Рысбековой, река Урал - это целая экосистема и ее обмеление тянет за собой ряд очень серьёзных экологических проблем: не заливается пойма реки, пересыхают многочисленные озёра, подпитывающие реку в засушливое время года, гибнет рыба, снижается уровень грунтовых вод.

Эксперты предупреждают, что обмеление реки Урал, которая является третьей по протяженности рекой в Европе, грозит неминуемой экологической катастрофой. Особую роль играет Урал в сохранении экосистемы и биоресурсов Северного Каспия, куда впадает. В прошлом году, международная геодезическая организация присвоила реке пятый, самый последний, уровень загрязнения, фактически признав ее непригодной для использования человеком. За последние пять лет река Урал обмелела настолько, что судоходство по ней стало практически невозможным, резко увеличилось количество намывной полосы суши, именуемой косами. На сегодня уровень воды в Урале достиг рекордного минимума", - подчеркнула депутат.

Рысбекова рассказала, что за последние годы резко изменились по структуре и флористическому составу пойменные луга, отмечается их усыхание и деградация, ряд лугов стали непригодными для сенокошения. Также поредели площади пойменных лесов, исчезают краснокнижные виды деревьев.

Для жителей двух регионов Казахстана река Урал является основным источником пресной воды. Обмеление реки уже сказалось и на бесперебойном водоснабжении самого города Уральска. Если сейчас река потеряна для судоходства и водопользования, то завтра миллионы людей могут оказаться без питьевой воды. На сегодня остро стоит вопрос с обеспечением воды в южных районах области: Бокейординский, Жаныбекский, Жангалинский, Казталовский), расположенные в пустынной зоне", - заявила она.

Для решения проблемы обмеления реки и нехватки воды в регионе в своем депутатском запросе Рысбекова предложила принять следующие меры:

- создать постоянно действующую казахстанско-российскую комиссию;

- провести масштабное, тщательное и комплексное научное изучение учеными и экспертами самой реки Урал, причин ее обмеления. Только поняв причины и получив результаты исследований можно говорить о том, какие дополнительные меры еще необходимо предпринять для решения проблемы;

- разработать системную международную программу, которая решала бы внутренние проблемы по бассейну реки Урал;

- неукоснительно соблюдать требования экологических международных конвенций и обязательств, подписанных казахстанско-российской сторонами (Стокгольмская конвенция о трансграничных реках и озёрах);

- осуществлять постоянный экологический мониторинг состояния реки Урал.





Напомним, в Минэкологии рассказали, что готовится программа по экологическому оздоровлению бассейна реки Урал , ряд мероприятий на ближайшие 3-5 лет, в том числе по сокращению антропогенного воздействия, сокращению сбросов, очистке прилегающей территории.

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