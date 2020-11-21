В Минэкологии рассказали, как новый Экологический кодекс решит проблему стихийных свалок

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - О том, какие возможности открывает Кодекс для улучшения экологической ситуации в стране, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя комитета, новый Экологический кодекс, одобренный во втором чтении в мажилисе парламента РК, способствует решению вопросов стихийных свалок.

В настоящее время каждый, у кого есть грузовой транспорт, подав объявление, может оказать услугу по вывозу мусора из домов граждан, после чего, не желая тратить деньги на специальные площадки по сбору мусора, вывозит все за город. Так образуются несанкционированные стихийные свалки. Теперь по новым нормам вывозом мусора будут заниматься только те компании, которые войдут в специальный список. Они должны получить специальные лицензии и установить на транспорте GPS-трекер. Так мы будем видеть, где они выбросили мусор", - отметил Жолдасов.

Также он сообщил, что инвесторы готовы строить заводы в Казахстане, используя механизм Waste to Energy, нацеленный на получение электроэнергии из отходов.

На сегодня в стране перерабатывается лишь 14% отходов. Поэтому на основе практики европейских стран мы планируем, используя механизм Waste to Energy, сжигать отходы и тем самым получать электроэнергию. Иностранные инвесторы готовы в качестве пилотных проектов строить заводы в Караганде, Актобе, Нур-Султане, Таразе и Шымкенте. Отмечу, что стандарты будут ужесточены, так как сжигание отходов не должно негативно отразиться на экологии", - подчеркнул глава комитета.

Кроме того, одной из норм проекта Экологического кодекса является внедрение предприятиями наилучших доступных технологий.

Данный механизм уже применяется в передовых странах мира, эффективность очевидна. Страны Европы, к примеру, используя эти технологии, смогли сократить объем выбросов на 90%. Экологический кодекс в вопросе перехода на наилучшие доступные технологии оставляет выбор за предприятиями, относящимися к первой категории. Отметим, для них имеется ряд стимулирующих факторов. Срок реализации - 10 лет. Для тех, кто не перейдет на НДТ, каждые три года будет расти плата за эмиссии", - пояснил спикер.

В пресс-службе Минэкологии отметили, что на сегодня такие крупные предприятия, как "Казцинк", ERG выразили готовность к переходу на новые доступные технологии.

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