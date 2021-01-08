В Алматинской области подожгли шины, чтобы отогреть замерзшие водопроводные трубы: экологи проводят проверку

Талдыкорган. 7 января. Kazakhstan Today - В соцсетях распространили видеоролик, на котором работники коммунальных служб в Алматинской области отогревают замерзшие водопроводные трубы с помощью подожженных автопокрышек, передает Kazakhstan Today.

Выяснилось, что инцидент произошел в Бескайнарском сельском округе Алматинской области. Горящие покрышки вызвали массовое недовольство местных жителей из-за задымления, они сняли видео и опубликовали его в соцсети.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

По факту разжигания автопокрышек для отогрева труб в Талгарском районе будет проведена официальная проверка департаментом экологии Алматинской области. По ее итогам будут приняты соответствующие меры. Это будет возможно после того, как автор видео напишет официальное заявление в департамент", - сказала пресс-секретарь министерства Самал Ибраева.

По ее словам, сотрудники ГКП на ПВХ "Талгар Су" выехали на место сразу после поступления информации о происходящем.

Они прекратили разжигание автопокрышек с требованием ликвидировать последствия. Об итогах проверки будет сообщено дополнительно ", - сказала Ибраева.

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