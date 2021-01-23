В Мангистауской области два предприятия оштрафовали за нарушения экозаконодательства

Актау. 22 января. Kazakhstan Today - Поводом для внеплановой проверки послужило письменное обращение управления земельных отношений Мангистауской области и жителя села Шетпе Аманбека Байжана о нарушениях экологического законодательства в карьерах ТОО "Азия Тас 1000" и ТОО "Шетпе тас ЛТД", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", результаты проверки экологов показали, что со стороны ТОО "Шетпе тас ЛТД" и ТОО "Азия тас 1000" были допущены экологические нарушения и причинен вред окружающей среде. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК наложен штраф на сумму 130 127 тенге.

По данным департамента экологии по Мангистауской области, помимо нарушений экологического кодекса ТОО "Азия тас 1000" проигнорировало вступившее в законную силу решение о прекращении производства работ по дроблению строительного камня. Несмотря на это, ТОО "Азия тас 1000" продолжало работы.

Кроме того, согласно информации управления земельных отношений Мангистауской области, с ТОО "Азия тас 1000" и ТОО Шетпе тас ЛТД были прекращены договоры в одностороннем порядке. В связи с жалобами жителей села Шетпе Мангистауского района на пыль, образующуюся при работе карьеров по добыче щебня, департаментом экологии в адрес областного управления земельных отношений, дополнительно к договорам между землепользователями, было предложено включить разделы, соблюдение которых предотвращало бы негативное влияние на окружающую среду и условия жизни населения близлежащих сёл.

В случае невыполнения условий недропользователями было предложено заключить дополнительное соглашение о расторжении одностороннего контракта.

Напомним , в начале января АО "КазАзот" оштрафовали на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде.

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