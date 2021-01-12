"КазАзот" оштрафовали на 250 тысяч тенге за нанесение вреда окружающей среде

Актау. 11 января. Kazakhstan Today - Экологи оштрафовали АО "КазАзот" после того, как жители Актау сообщили о дыме желтого цвета, исходящем из трубы предприятия. Компания оплатила штраф, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", департамент экологии по Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении АО "КазАзот".

Поводом для проверки стало то, что 5 декабря шлейф дыма желтого цвета, выходящего из трубы предприятия "КазАзот", сняли на видео очевидцы.

Вследствие выхода из строя пускового включателя электродвигателя турбокомпрессора агрегата №7 на подстанции остановился турбокомпрессор агрегата, в итоге произошел кратковременный выброс остаточного количества в системе нитрозных газов в атмосферу в количестве 0,042 тонны", - сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.

Экологи наложили административный штраф по статье 324-1 в размере суммы нанесенного окружающей среде вреда, ими предъявлен ущерб на общую сумму 246 510 тенге. Эта сумма уже поступила в бюджет государства.

25 декабря жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе. В департаменте экологии по Мангистау сообщили, что источник едкого запаха еще определяют. Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.

27 декабря сотрудники АО "КазАзот" прокомментировали жалобы жителей Актау на повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе.

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