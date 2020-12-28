В "КазАзот" прокомментировали жалобы жителей Актау на запах

Актау. 27 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники АО "КазАзот" прокомментировали жалобы жителей Актау на повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе, передает Kazakhstan Today.

По их словам, на сегодняшний день на предприятии используются передовые газоочистные сооружения, а количество выбросов значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

Полностью очистить отходящие газы от пыле- и газообразных примесей невозможно, поэтому при проектировании завода учитывались особые условия для их эффективного рассеивания, например, выхлопная труба высотой 100 метров. При такой высоте трубы концентрация загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы не будет превышать предельной допустимой концентрации. По мере удаления от источника выбросов вредные вещества и соединения рассеиваются в атмосфере за счет циркуляционных процессов и не могут достигать таких концентраций в жилом массиве нашего города", - цитирует представителей предприятия региональное издание "Лада".

Они рассказали, что предприятия города расположены на расстоянии более 10 километров от жилого массива с учетом преобладающей в Актау розы ветров. Коллектив АО "КазАзот" выразил готовность принять участие в комплексной проверке предприятия.

Характерный запах, который горожане почувствовали 25 декабря, не является следствием выбросов вредных веществ АО "КазАзот". Жители Актау зачастую обвиняют наше предприятие в загрязнении воздуха, не понимая, какие факторы влияют на этот процесс, поэтому мы заинтересованы в проведении комплексной проверки не только нашего завода, но и близлежащих предприятий, а также других организаций в нашей и соседних областях. У нас есть сертифицированная, аккредитованная лаборатория, и мы готовы принять активное участие в проведении исследований, проводимых департаментом экологии по Мангистауской области и республиканского государственного предприятия "Казгидромет", - добавили работники завода.

25 декабря жители Актау жаловались в социальных сетях на резкий химический запах в городе. В департаменте экологии по Мангистау сообщили, что источник едкого запаха еще определяют. Позже сервис контроля качества воздуха Air.kz зафиксировал сильное превышение содержания диоксида азота в Актау.

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