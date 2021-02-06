Американский писатель назвал стройку в урочище Бозжыра преступлением против казахского народа

Актау. 5 февраля. Kazakhstan Today - Американский писатель, журналист, документалист и путешественник, член научного общества National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии, автор уникального проекта Out of Eden Walk Пол Салопек прокомментировал ситуацию в урочище Бозжыра, передает Kazakhstan Today.

Урочище Бозжыра - одна из главных жемчужин Казахстана и одна из самых прекрасных и необычных точек планеты. Уже несколько месяцев облик и биосистема Бозжыры находятся под угрозой уничтожения, сообщает Adamdar/CA

Пол Салопек посетил урочище Бозжыра в 2016 году.

В 2016 году мне посчастливилось пройти пешком через Бозжыру - эти отдаленные высокие белые скалы Западного Казахстана. Воистину это один из великих храмов природной красоты, сохранившихся на Земле. То, что жадные коммерческие застройщики оскверняют его ради быстрой прибыли, есть преступление не только против казахского народа, который является хранителем этого уникального природного наследия, но и серьезный удар по населяющим регион видам, которые и без того находятся под угрозой исчезновения - включая пугливых и редких горных баранов и антилоп. Этот непродуманный проект представляет собой атаку на нетронутые ландшафты мирового значения. Мы не можем просто закрыть на это глаза", - сказал Пол Салопека.

Напомним, общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы" местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан. Авторы обращения указали на то, что Бозжыра - это уникальный живой организм, хотя на первый взгляд он похож на пустынную степь. Президент отреагировал на обращение, поручив правительству пересмотреть проект строительства гостиницы в местности Бозжыра. В декабре 2020 года министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что строительство отеля будет перенесено из урочища Бозжыра в другое место

Недавно стало известно, что в урочище Бозжыра вновь начались строительные работы. В акимате Мангистауской области сообщили, что в четырёх километрах от скал планируют построить туристический объект.





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