Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - При возведении пристройки к частной школе в Алматы повредили деревья и захватили территорию дворов, передает Kazakhstan Today.





В ходе возведения пристройки часть ограждения площадки захватила кусок двора. Кроме того, были повреждены зеленые насаждения, уточняет inAlmaty.kz

Активист Салтанат Ташимова в ходе отчетной встречи акима Медеуского района Асета Масабаева задавала вопрос о пристройке к частной школе в микрорайоне Самал-1, дом 20. Она отметила, что пристройку строят с нарушением санитарных норм и жители соседних домов выступили против этого.

По обращению Ташимовой аким района провел встречу с участием уполномоченных органов на самом объекте. Они выслушали мнение самих жильцов и руководства частной школы. Между ними на сегодня продолжается судебное разбирательство.

Кроме того, при обходе сотрудники акимата выявили повреждение зеленых насаждений и захват территории дворов забором строительной площадки. Аким района поручил проверить границы участка школы, а также привлечь природоохранную полицию для наказания тех, кто повредил зелень.

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