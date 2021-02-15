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При возведении пристройки к частной школе в Алматы повредили деревья и захватили территорию дворов

14.02.2021 11314
При возведении пристройки к частной школе в Алматы повредили деревья и захватили территорию дворов
Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - При возведении пристройки к частной школе в Алматы повредили деревья и захватили территорию дворов, передает Kazakhstan Today.

В ходе возведения пристройки часть ограждения площадки захватила кусок двора. Кроме того, были повреждены зеленые насаждения, уточняет inAlmaty.kz.
 
Активист Салтанат Ташимова в ходе отчетной встречи акима Медеуского района Асета Масабаева задавала вопрос о пристройке к частной школе в микрорайоне Самал-1, дом 20. Она отметила, что пристройку строят с нарушением санитарных норм и жители соседних домов выступили против этого.
 
По обращению Ташимовой аким района провел встречу с участием уполномоченных органов на самом объекте. Они выслушали мнение самих жильцов и руководства частной школы. Между ними на сегодня продолжается судебное разбирательство.
 
Кроме того, при обходе сотрудники акимата выявили повреждение зеленых насаждений и захват территории дворов забором строительной площадки. Аким района поручил проверить границы участка школы, а также привлечь природоохранную полицию для наказания тех, кто повредил зелень.
 

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