Страны ЕАЭС начнут поэтапно запрещать производство и импорт одноразового пластика

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начнут поэтапно запрещать производство и импорт одноразового пластика, в том числе используемого для упаковки пищевых продуктов и сельхозтоваров, передает Kazakhstan Today.

Такая задача поставлена в рамках стратегии развития Евразийской экономической интеграции, проект которой будет утвержден в марте.

Между тем отдельные государства ЕАЭС уже стали запрещать одноразовый пластик. Так, Армения с 2023 года и Казахстан с 2025 года полностью откажутся от реализации полиэтиленовых пакетов. В Кыргызстане табу на полиэтиленовые пакеты и пластиковую тару введут территориально. Белорусские власти уже в этом году ограничили использование одноразовой посуды на отдельных предприятиях общепита", - сообщает сайт rosng.ru .

Вместо пластиковой упаковки предлагается использовать картонную или из биоразлагаемого кукурузного волокна.

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