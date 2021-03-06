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Страны ЕАЭС начнут поэтапно запрещать производство и импорт одноразового пластика

05.03.2021 8614
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), начнут поэтапно запрещать производство и импорт одноразового пластика, в том числе используемого для упаковки пищевых продуктов и сельхозтоваров, передает Kazakhstan Today.
 
Такая задача поставлена в рамках стратегии развития Евразийской экономической интеграции, проект которой будет утвержден в марте.
 

Между тем отдельные государства ЕАЭС уже стали запрещать одноразовый пластик. Так, Армения с 2023 года и Казахстан с 2025 года полностью откажутся от реализации полиэтиленовых пакетов. В Кыргызстане табу на полиэтиленовые пакеты и пластиковую тару введут территориально. Белорусские власти уже в этом году ограничили использование одноразовой посуды на отдельных предприятиях общепита", - сообщает сайт rosng.ru.

 
Вместо пластиковой упаковки предлагается использовать картонную или из биоразлагаемого кукурузного волокна. 
 

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