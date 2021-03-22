В реках Казахстана прогнозируют подъем уровня воды

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В ближайшую неделю в реках Казахстана ожидается подъем уровня воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казгидромет" выпустил еженедельный синоптический прогноз погоды. В период с 20 по 26 марта ожидаются осадки в виде снега и дождя на юге и на юго-востоке страны.

По данным спутников NASA, площадь территории Казахстана, покрытая снегом, увеличилась с 62% до 69%.

С 20 по 26 марта погоду на большей части Казахстана будет определять циклон с Черного моря. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке страны. В середине этого периода будет смещаться западный антициклон, который обусловит понижение температуры воздуха. К концу периода ожидается средиземноморский циклон с большим запасом тепла и влаги, что вызовет неустойчивый характер погоды и повышение температуры.

Ожидается дальнейшее снеготаяние, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках равнинной и горной территориях Казахстана.

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