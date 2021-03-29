Подсветку здания Акорды отключили в рамках глобальной акции "Час Земли"

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Пресс-секретарь президента РК Берик Уали сообщил, что Акорда присоединилась к глобальной акции "Час Земли", передает KAZAKHSTAN TODAY.

27 марта в рамках глобальной акции "Час Земли" погаснет свет в тысячах городов мира. Основной целью этой массовой акции является привлечение внимания людей к бережному отношению к ресурсам планеты. С целью поддержки этой благородной акции с 20:30 до 21:30 часов по времени Нур-Султана будет отключена внешняя декоративная подсветка ряда крупных объектов по всей стране, в том числе в президентском дворце Акорда", - написал пресс-секретарь.

Час Земли (англ. Earth Hour) - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или, во избежание совпадения с Великой субботой, предпоследнюю субботу марта и призывает всех: частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества - по оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты.

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