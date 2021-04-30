Спасенного детеныша каспийского тюленя выпустили в море

Фото: ПС КНБ РК

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности сообщила о спасении детеныша тюленя - найденного месяц назад малыша выходили и выпустили в море, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 апреля 2021 года на острове Кулалы в Каспийское море был выпущен детеныш тюленя "Pusa caspica", занесенного в Красную книгу Казахстана, который был обнаружен в тяжелом состоянии в конце марта.

Спасение провели специалисты Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя совместно с дивизионом Береговой охраны Департамента Пограничной службы КНБ Республики Казахстан на пограничном катере "Калкан". Полное восстановление животное проходило в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя (ЦИРКТ) в городе Актау, где были проведены все необходимые ветеринарные и реабилитационные мероприятия", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что только за вчерашний день в рамках операции "Бекіре" пограничники из браконьерских сетей выпустили в естественную среду обитания 6 тюленей и большое количество рыб осетровой породы.

Браконьеры вылавливают тюленей для сбыта на черном рынке (100 граммов жира стоит 5000 тенге). Обращаем ваше внимание на заключение ученых Центрально-Азиатского института экологических исследований, согласно которому жир каспийского тюленя не обладает лечебными свойствами и представляет опасность для здоровья человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тюлени играют уникальную роль в экосистеме Каспийского моря. Пограничная служба призывает всех бережно относиться к окружающей среде.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства