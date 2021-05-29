Экоактивисты выиграли в споре по поводу планов развития крупнейших нефтяных компаний

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron, входящие в число крупнейших в мире, проиграли на этой неделе в спорах с экоактивистами по поводу собственных планов развития, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Shell серьезным ударом стало поражение в Гааге в споре с экологической организацией Friends of the Earth (Друзья Земли), пишет Длясерьезным ударом стало поражение в Гааге в споре с экологической организацией Friends of the Earth (Друзья Земли), пишет Lenta.ru

По данным издания, в среду, 26 мая, суд постановил, что компания обязана сократить выбросы углекислого газа на 45%, поскольку несет ответственность за изменение климата.

Помимо непосредственного влияния на компанию, впервые был создан прецедент, где суд повлиял на корпоративную стратегию в области выбросов. Такая ситуация может привести к новым искам и, предположительно, поражениям загрязняющих компаний.

Акционеры Chevron, по данным издания, впервые большинством голосов одобрили требование к менеджменту компании установить конкретные цели по косвенным выбросам. Речь идет о процессах, которые относятся к работе компании, но не контролируются ею напрямую, например, производство материалов, которые она использует, или транспортные выбросы, связанные с рабочими поездками сотрудников.

Для Exxon Mobil проблемой стала поддержка акционеров на годовом собрании идей хедж-фонда-активиста Engine No1. В совет директоров, как следует из предварительных подсчетов, прошли как минимум два из четырех предложенных фондом кандидатов.

Фонд Engine No1 владеет пакетом акций Exxon Mobil стоимостью 54 миллиона долларов. Компания потратила 35 миллионов долларов на борьбу с его активностью, но безрезультатно. Гендиректор нефтяного гиганта Даррен Вудс признал поражение и отметил, что компания услышала высказанное акционерами пожелание по снижению климатических рисков.

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