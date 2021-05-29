Пограничники предотврати ущерб государству на сумму свыше 9 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях во время нереста осетровых и других видов рыб в период с 1 апреля территориальными подразделениями пограничной службы КНБ, МВД и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов проводится широкомасштабная рыбоохранная акция "Бекіре", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 28 мая, благодаря действиям пограничников: задержано 190 нарушителей уголовного и административного законодательств; наложено штрафов на сумму 4 716 789 тенге; изъято свыше 250 километров браконьерских сетей; в естественную среду обитания выпущено 497 особей осетровых и 11 477 особей частиковых видов рыб, а также 21 каспийский тюлень; предотвращен ущерб государству на сумму свыше 9 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства