Минэкологии: На теле мертвого леопарда, найденного в Мангистау, отсутствуют следы ранений

АКТАУ. 11 ИЮНЯ - На теле мертвого леопарда, обнаруженного в Мангистауской области на территории государственного природного заказника "Манашы", в местности "Куйкентау", отсутствуют следы ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место гибели хищника специалисты предварительно установили, что на его теле отсутствуют следы ранения, в том числе от оружия. Тушу леопарда планируется транспортировать для экспертизы в Атырау", - рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

В ведомстве добавили, что вся информация будет предоставлена по мере ее поступления.





Напомним, 9 июня местные жители обнаружили мертвого леопарда на территории государственного природного заказника "Манашы".

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