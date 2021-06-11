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В Мангистауском заповеднике найден мёртвый краснокнижный леопард

10.06.2021 6373
В Мангистауском заповеднике найден мёртвый краснокнижный леопард
Фото: instagram/sakendildakhmet
АКТАУ. 10 ИЮНЯ - Мёртвый леопард обнаружен на территории государственного природного заказника "Манашы", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Тело животного обнаружили местные жители вчера ночью, 9 июня, примерно в 22.00, сообщили в Министерстве экологии. 
 
На место гибели леопарда выехала специальная группа из инспекторов Кызылсайского ГРПП, сотрудников Мангистауского, Бейнеуского РОП и ветеринарных врачей для установления причин гибели животного. 
 
Как рассказали в Минэкологии, переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. На сегодня общая численность популяции этого леопарда насчитывает 870-1,3 тыс. особей. В Казахстане он встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике. 

 
Большая часть переднеазиатских леопардов обитает в Иране (около 550-850 особей), Афганистане (200-300) и Туркменистане (90-100). Есть также небольшое количество в Азербайджане, Армении, Нагорном Карабахе, в Грузии и Турции.
 

Основу рациона переднеазиатского леопарда составляют среднего размера копытные животные, такие как олени, джейраны, муфлоны, козлы и дикие кабаны. Также его рацион может включать мелкую добычу, такую как мыши, зайцы и дикобразы, мелкие хищники, в том числе лисицы, шакалы и куньи, птицы и рептилии. Мангистауский леопард (переднеазиатский) ранее был многократно запечатлен на фотоловушки на территории Устюртского государственного природного заповедника, начиная с 2018-го года. С 2021-го года был внесен в Красную книгу Республики Казахстан", - отметили в ведомстве. 

 
Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Казахстана в очередной раз разрешило арабским шейхам охоту на краснокнижных дроф
 

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