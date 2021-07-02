Поселок Косшы хотят сделать первым в Казахстане городом без отходов

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КОКШЕТАУ. 1 ИЮЛЯ - Поселок Косшы в Акмолинской области станет первым в Казахстане городом без отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев на Евразийском бизнес-форуме по возобновляемой энергии и переработке отходов.

Планируем впервые в Казахстане внедрить принцип "Zero West Sity". Совместно с вице-министром Минэкологии Ахметжаном Примкуловым мы выезжали в акимат Акмолинской области. Были на встрече у акима области. Хотим сделать поселок Косшы городом без отходов", - заявил Кумаргалиев.

Он отметил, что для придания населенному пункту данного статуса акимату региона необходимо ликвидировать все несанкционированные свалки на территории Целиноградского района.

Оператор РОП" несет родственность по материальному и техническому оснащению", - добавил он.

Поселок Косшы находится в 20 километрах от Нур-Султана. В Косшы живут около 60 тыс. человек.

В настоящее время рассматривается вопрос о придании селу статуса города областного значения.

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