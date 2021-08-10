Выполнен внеплановый отбор проб воздуха в районе возгорания груза с желтым фосфором в Арыси

Фото: акимат

ТУРКЕСТАН. 9 АВГУСТА - В связи с возгоранием груза с желтым фосфором на платформе станции Арысь выполнен внеплановый отбор проб атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По причине возгорания 6 августа 2021 года, в 17.20, груза с желтым фосфором на платформе станции Арысь лаборатория мониторинга филиала РГП "Казгидромет" по Туркестанской области выехала в Арысь для выполнения внепланового отбора и анализа проб атмосферного воздуха", - сообщает РГП "Казгидромет".

Желтый фосфор - очень ядовитое (ПДК в воздухе - 0,0005 мг/м3), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-желтого до темно-бурого цвета. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется.

Микрорайон Наурыз, где произошел пожар, расположен в юго-западной части города, на окраине. Население составляет 1700 человек, 340 домов.

Сообщается, что измерения концентраций загрязняющих веществ выполнялись по взвешенным веществам, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода, сероводороду, формальдегиду и аммиаку на шести точках: улица Казыбека би, Центральная площадь (в районе железнодорожного вокзала); улица Оркендеу в микрорайоне Наурыз, время отбора - 14.15; в Северной части города; средняя школа имени Е. Молдабаева, улица Мадалиева; возле центральной районной больницы, улица Жумабаева; возле районного акимата, улица Еркобека.

По результатам измерений превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено. Уровень радиационного фона также в пределах нормы", - проинформировали в "Казгидромете".

В АО "НК "Казакстан темір жолы" озвучили предварительную причину пожара в грузовом вагоне на станции в Арыси. По предварительной версии, грузоотправителем нарушены технические условия погрузки. В АО "НК "КТЖ" создана комиссия по расследованию причин происшествия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства